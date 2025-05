Zabíjejí nevinné lidi. Pohled na to jim nevadí, reaguje Kopečný na kritiku ponožek s hořícím Kremlem

Z Ruska se ozývají nenávistné reakce a komentáře, směřované vládnímu zmocněnci pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáši Kopečnému. Na schůzku s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který přijel na oficiální návštěvu do Prahy, si totiž vzal ponožky s vyšitým Kremlem v plamenech. To, že ponožky s tímto motivem má na sobě jeden ze členů delegace, vyšlo najevo už dříve. Že je jím právě Kopečný, zjistil novinář Ondřej Kundra. Praha 22:30 9. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Kopečný, vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Kopečný tímto gestem zvláště rozzlobil ruského senátora Andreje Klimova, který pro web news.ru řekl, že „teď nosí Kopečný ponožky, spodní prádlo a zítra přijde v ortéze. Proč se na ty darebáky díváme, jako by na nich závisel náš život? Nemocní lidé by měli navštívit psychiatra“.

Putin ví, že musí Evropu rozdělovat, jinak má problém. Trumpovi maže med kolem úst, říká expert Číst článek

Kopečný na ruskou kritiku rychle reagoval. „Rusové čtvrtým rokem zasypávají ukrajinská města raketami a zabíjejí nevinné lidi. Pohled na to jim nevadí. Ukrajinské ponožky symbolicky znázorňující, jak by to vypadalo, kdyby se to samé dělo v jejich městech, je ale rozčílily. Přál bych si, aby stejnou citlivost projevovali i vůči městům, kde přesně toto sami způsobují,“ vyjádřil se pro iDNES.cz.

Na motiv hořícího Kremlu reagovala ruská média podrážděně už v březnu tohoto roku, když týdeník Time zveřejnil fotografii prezidenta Zelenského před obrazy znázorňujícími Kreml v plamenech a bojující ukrajinské vojáky.

Není to také poprvé, co ruský představitel přinejmenším ostře komentuje českého občana. Několikrát se tak vyjadřoval například bývalý ruský prezident Dmitrij Medvěděv, který vzkazoval českému hokejovému brankáři Dominiku Haškovi, aby si dával pozor při přecházení ulice a také ho vyzval k návštěvě psychiatra.

O senátorce Miroslavě Němcové zase řekl, že „zdegenerovaná evropská kreatura“ a popřál jí smrt.