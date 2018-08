VIDEO: ‚Žabotlam‘ pohledem strojvedoucího. Podívejte se, jak se řídí železniční legenda

Legendární žabotlam po více než půl století na české železnici končí. Loučí se s ním i České dráhy. Jejich videa zavedou fanoušky do kabiny strojvedoucího, který vlak zrovna řídí. S žabotlamem si pak mohou projet i trať z pražského Masarykova nádraží do Kralup nad Vltavou. Praha 16:28 10. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na poslední jízdu v ostrém provozu vyjede žabotlam v pátek večer na pražské trati mezi Libní a Podbabou.

Fanoušci se s ním ale mohou přijít rozloučit i v sobotu, kdy krátce po deváté hodině ranní vyrazí z libeňského nádraží do technického muzea v Chomutově. Lístky na tuto cestu už jsou ale beznadějně vyprodané.

Pantografy, vlaky ze šedesátých let minulého století, výrazně překročily původně plánovanou životnost.

Svou přezdívku žabotlamy získaly vlaky, protože připomínají obojživelníky. Kromě toho se jim občas přezdívalo Emilka.

Svou dobu předběhly mimo jiné tím, že byly nízkopodlažní. A na sedačkách nechyběly ani omyvatelné potahy.

„Byly původně zelené nebo šedé, druhá série potom byla červená. Bylo tady i vynikající topení,“ přibližuje pro Radiožurnál technik Zdeněk Bjaček.

Nejvyšší rychlost měla být 100 kilometrů za hodinu. „Jezdilo to ale i rychleji. Pamatuju si, že to rozjel na 110, a povídal: Je to deset deka navíc, můžu to nechat?“ směje se technik.

„Bohužel to ale nemá žádné tlumení. Kdo v tom jezdil, ví, že ty mašiny občas poskakovaly, a fůra strojvedoucích měla potíže se zády,“ zmiňuje negativa žabotlamů Bjaček, který se o tyto vlaky léta staral.