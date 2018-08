Svým vzhledem trochu připomínaly obojživelníky a získaly podle nich i jednu ze svých přezdívek. Žabotlamy, pantografy nebo podle oficiálního označení elektrické jednotky řady 451. Nyní vyjedou v pravidelném provozu naposled. Úplně poslední souprava má za sebou přes půl století tvrdé dřiny na kolejích a naposled jezdila na krátké lince mezi Prahou a Roztoky. Praha 6:10 10. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Že se tomu říká žabotlam je záležitost spíš posledních deseti nebo dvaceti let. Vždycky se tomu říkalo pantograf,“ přibližuje pro Radiožurnál technik Zdeněk Bjaček.

Poslední jízda 'žabotlamů'. Železniční legendy Česku sloužily víc než půl století. Natáčela reportérka Tereza Beránková

Kromě toho se těmto vlakům občas přezdívalo Emilka. „Četl jsem to, ale nikdy jsme tomu tak neříkali,“ dodává.

Svou dobu předběhly mimo jiné tím, že byly nízkopodlažní. A na sedačkách nechyběly ani omyvatelné potahy. „Byly původně zelené nebo šedé, druhá série potom byla červená. Bylo tady i vynikající topení,“ ukazuje Bjaček.

Nejvyšší rychlost měla být 100 kilometrů za hodinu. „Jezdilo to ale i rychleji. Pamatuju si, že to rozjel na 110, a povídal: Je to deset deka navíc, můžu to nechat?“ směje se technik.

„Bohužel to ale nemá žádné tlumení. Kdo v tom jezdil, ví, že ty mašiny občas poskakovaly, a fůra strojvedoucích měla potíže se zády,“ zmiňuje negativa žabotlamů Bjaček, který se o tyto vlaky léta staral. Jenže tomu je teď konec.

Po téměř 54 letech vyjede v pravidelném provozu poslední zbylý pantograf. Strojvedoucí Jakub Kořínek popisuje, jak se s takovým vlakem jezdí v roce 2018: „Těch 54 let tam je znát. Je to pohodlné. Rozjedete se a necháte to běžet výběhem, to znamená něco jako v autě na volnoběh. Jedete a potom akorát dobrzďujete do zastávky, když je ideální situace.“

Tyto stroje přitom řídila už generace jeho prarodičů. „Elektrická jednotka EM řady 475.1 je určena pro rychlou dopravu cestujících v okolí větších měst a průmyslových center na tratích elektrizovaných systémem 3000 voltů,“ popisuje pantograf instruktážní film drah z roku 1964.

Poslední jízda ‚žabotlamů‘. Železniční legendy Česku sloužily víc než půl století | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

Pro příměstskou dopravu ale nyní chybí Českým drahám plnohodnotná náhrada. „V tuto chvíli tam budou jezdit motorové jednotky Regionova. A pokud se dohodneme s objednatelem na spolupráci po roce 2019, tak v průběhu kontraktu bychom tam rádi nasadili úplně nové moderní elektrické jednotky,“ říká pro Radiožurnál mluvčí Českých drah Radek Joklík.

To se ale nelíbí organizaci ROPID, která dopravu v Praze a ve středních Čechách objednává. Dráhy se podle mluvčího Filipa Drápala musí připravit na sankce a cestující na přeplněné vlaky. „Hlavní problém může nastat v ranní špičce, kdy soupravy jezdí poměrně plné,“ upozorňuje.

Otázkou ale zůstává, jestli i nové jednotky budou stejně odolné jako staré pantografy. Ty totiž často přežily vlaky se stejným rokem výroby o víc než dvojnásobek.

Poslední jízda ‚žabotlamů‘. Železniční legendy Česku sloužily víc než půl století | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas