Pro někoho otravné kvákání, pro jiné romantický koncert. Radnice v Jirkově řeší petici proti žabám

Tři desítky lidí z Jirkova na Chomutovsku podepsaly petici, ve které si stěžují na hlasité projevy žabích námluv ve večerních a nočních hodinách. Žáby obývají jezírko, které je součástí zahradního centra v blízkosti panelových domů. Radnice ví o problému už několik let. Netuší ale, jak by ho měla řešit. Jirkov 8:09 12. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Marián Vojtek

„Nahoře občas nějaká bývá. Nejvíc kvákají, když svítí sluníčko přes den, a potom večer,“ říká Petra Kostelejová, vedoucí zahradního centra, které má ve svém středu jezírko s žábami. Kolik jich je, nikdo neví.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Obyvatelé Jirkova na Chomutovsku podepisují petici proti žabám. Poslechněte si celou reportáž

„Náš odhad je kolem dvaceti, ale těžko říct, protože když se přiblížíte k jezírku, tak žába většinou skočí do vody a uplave,“ vysvětluje Kostelejová. „Vzhledem k tomu, že jezírko je dva metry hluboké a kamenité, tak to není úplně lehká záležitost,“ dodává.

Autorem petice je Jiří Šindelář. Rozhovor dát nechtěl. Omluvil se s tím, že nechce celou věc medializovat. Petici nyní řeší radnice v Jirkově.

„My to řešíme v rámci zákona, který nám ukládá řešení petic. A samozřejmě to řešíme i přes životní prostředí. Je otázka, jak to vyřešíme,“ konstatuje starostka Jirkova Darina Kováčová (ANO).

Obojživelníků v Česku kvůli suchu ubývá. Zoologové se jim snaží pomoci hloubením tůní Číst článek

Kriticky ohrožený druh

Vedoucí zahradního centra je na stížnosti několika obyvatel z okolí zvyklá. Upozorňuje, že žáby do jezírka nikdo ze zahradního centra úmyslně nenasadil. „Sem tam někdo dojde a řekne, že žáby kvákají příliš. My jsme si je sem nenasadili, do jezírka jsme nasadili akorát okrasné ryby. Žáby si tu cestu sem našly a evidentně se jim tu líbí,“ říká Petra Kostelejová.

Hluk žabích námluv pro někoho nemusí být příjemným, najdou se ale i ti, kterým se líbí. „Žádný problém v tom nevidím, protože žáby, to je pro mě takový uklidňující koncert. Je to romantika, mám pocit, že jsem na chalupě, v lese. Vůbec s tím nemám problém,“ říká Jana Pospěchová z paneláku u zahradního centra.

Podle zoologa Romana Rozinka jde o skokany skřehotavé, kriticky ohrožené druhy žab. Jejich stěhování může povolit jen krajský úřad a jejich hlasité kvákání zřejmě potrvá celou sezónu.