Začal 25. ročník tříkrálové sbírky. Koledníci budou v ulicích dva týdny, přispět lze i online

Do ulic měst i popětadvacáté vyrazili tisíce koledníků. Skupiny tří králů s papírovými čepičkami opět vybírají peníze do tříkrálové sbírky. Největší dobrovolnickou akci organizuje Charita České republiky a její výtěžek tradičně poputuje na pomoc lidem v tíživé životní situaci, seniorům, lidem s postižením nebo sociálně slabým rodinám. Čtvrtstoletí oslavila sbírka vlastní kolednickou hymnou, kterou složil jeden z koledníků, písničkář Michal Horák. Praha 10:16 1. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Do letošního jubilejního ročníku sbírky se zapojí přes 80 tisíc dobrovolníků. Hlavní způsob koledování bude tradičně od domu k domu, a to za zpěvu koledy My tři králové jdeme k vám. Zároveň si od nich můžete nechat na futra dveří napsat K+M+B.

Písmena značí nejenom jména tří králů Kašpar, Melichar a Baltazar, ale především mají význam požehnání Christus mansionem benedicat, tedy Bůh žehnej tomuto domu. Koledníci s sebou nosí posvěcené křídy a požehnání se tak předává od kněze až k dárci. Může se ale samozřejmě stát, že na koledníky nenarazíte. I přesto můžete do sbírky přispět.

Nejrozsáhlejší podvod s charitou v Česku. 10 podvodníků od 40 000 lidí vybralo 64 milionů korun Číst článek

„Je možné přispět do online kasičky na webu tříkrálové sbírky, můžete zaslat dárcovskou DMS a některé kasičky naleznete také na veřejných místech či v obchodech,“ říká hlavní koordinátorka sbírky Gabriela Víšová.

Na sbírku můžete přispívat celoročně. Nicméně potkat tři krále můžete jenom ode dneška do 14. ledna.

Pozor na podvody

Objevit se mohou i falešné sbírky. Pravého koledníka Charity poznáme podle toho, že se může prokázat kolednickou průkazkou a speciální pokladničkou.

„Mají s sebou pokladničku, která je úředně zapečetěná, opatřená logem Charity a také číslem. Toto číslo se musí shodovat s číslem na průkazce, kterou má jeden z koledníků a na té průkazce je zplnomocnění pro to, že může tuto sbírku realizovat,“ popisuje ředitel Charity České republiky Lukáš Curylo.

Peníze jdou na pomoc lidem v nouzi. Třeba sociálně slabým rodinám, seniorům, handicapovaným nebo nemocným Alzheimerovou chorobou.

„Z výnosu bude podpořen například mobilní hospic svatého Martina, který provozuje Charita Blansko, Charita Český Těšín by zase ráda zafinancovala rekonstrukci domu pokojného stáří. Charita Plzeň by ráda rozšířila ošetřovatelské služby a v Českých Budějovicích se zaměří na projekty pro ohrožené děti a mládež,“ popsala některé letošní cíle sbírky Gabriela Víšová.

Pomoc není určená jenom lidem v Česku. Část výtěžku jde taky do zahraničí. Charita České republiky pomáhá ve více než 20 zemích světa, třeba v Zambii, Gruzii nebo Etiopii. V loňském roce lidé věnovali do sbírky rekordních 172 milionů korun.