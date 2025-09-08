Začala kontrola hygienické stanice ve Zlíně. Ministerstvo si ji vyžádalo kvůli kauze Balaštíkové
Ministerstvo zdravotnictví zahájilo kontrolu Krajské hygienické stanice ve Zlíně kvůli jejímu postupu v kauze poslankyně Margity Balaštíkové. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. Balaštíková, která pozastavila členství v hnutí ANO, měla podle telefonátů zveřejněných serverem Seznam zprávy úkolovat ředitelku hygieny Evu Sedláčkovou ohledně kontrol firmy jejího bývalého manžela.
Jakob Českému rozhlasu Zlín potvrdil, že kontrola se zaměřuje taky na prověřování skartace a archivace dokumentů, což podle něj potrvá několik měsíců.
Kontrolu už v polovině srpna předem avizoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09, kandiduje za Spolu). Je podle něj potřeba v souvislosti s podezřením na zneužití pravomoci postupovat razantně, ale na základě faktů, dat a výsledků kontroly.
Podle zveřejněných telefonátů serverem Seznam zprávy poslankyně, která pozastavila své členství v hnutí ANO, úkolovala ředitelku zlínských hygieniků Evu Sedláčkovou. Balaštíková chtěla po hygienicích kontroly firmy jejího bývalého muže.
Kauzu prověřuje i zlínská policie. Podle policejní mluvčí Moniky Kozumplíkové obsahuje podání spoustu informací a ty teď policie vyhodnocuje. Týkají se mimo jiné i objednávky na zastřelení psa, upozorňuje Kozumplíková. Vedení zlínské hygienické stanice v písemném prohlášení odmítlo, že by postupovalo nezákonně.