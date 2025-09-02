Začaly podzimní maturity. Na reparát mají šanci ti, kteří na jaře u zkoušky neuspěli
Tento týden začaly podzimní maturity. Míří k nim studenti, kteří na jaře neuspěli nebo se maturit z nějakého důvodu nemohli účastnit. Už v pondělí psali středoškoláci test z češtiny, v úterý je čekají didaktické testy z matematiky a cizích jazyků. Byl u toho Český rozhlas Olomouc.
„11, 16, 18. Na tomto patře budou všichni končit ve 13:40,“ ukazuje na rozpis maturit zástupkyně ředitele olomoucké střední školy technických profesí Kosinova, Jana Skácelová.
Ve třídách se tady během dvou dní vystřídá přes 200 maturantů z různých středních škol v Olomouckém kraji, a to nejen těch, kteří na jaře neuspěli. Pro některé jde podle Skácelové o první termín.
„Jsou zde také ti, kteří se z nějakých důvodů jarního termínu maturitních zkoušek nezúčastnili. Ty důvody mohou být nejrůznější, samozřejmě, že nejčastější důvod je, že nebyli připuštěni k maturitní zkoušce. Bohužel byli klasifikováni třeba pětkou z nějakého předmětu a museli vykonat ještě v červnu opravné zkoušky", vysvětluje Skácelová.
Hned první den píší studenti test z českého jazyka, po hodině a půl mají hotovo. Mezi studenty na chodbě stojí i Aleš z Uničova.
„Proti jarním maturitám mi to přišlo jednodušší, ale jenom o trochu. V podstatě to probíhalo úplně stejně, byli jsme 85 minut zavření v učebně, vyplnili jsme test a odcházíme,“ říká student s tím, že doufá, že to tentokrát dopadne dobře. Chtěl by se totiž podle svých slov dostat na vysokou školu a pokračovat ve studiu.
Vysoká škola motivací
Aleš má podanou přihlášku, a pokud maturitu zvládne, na vysokou školu se dostane. Stejné plány má i další maturant, David Kovalský, který v Olomouci studuje střední školu polygrafickou. Také on chce pokračovat na vysokou školu.
„Myslím si, že tentokrát se to už povede. Bohužel se mi na jaře v květnu pokus nepovedl, takže proto druhý opravný pokus. Jde jenom o češtinu, bohužel jsem pokazil didaktický test i ústní, takže musím udělat ještě ústní zkoušku. Tu mám 10. září, takže to bude za chvilku,“ vysvětluje David Kovalský.
Po didaktických testech budou maturity pokračovat profilovou částí. „Pak už na jednotlivých kmenových školách probíhají další části zkoušek podle typu střední školy. Na našem typu pak maturitní zkoušky mají ještě část praktickou, v některých oborech i písemnou,“ popisuje Jana Skácelová. Profilová část maturit potrvá do 20. září.