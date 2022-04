Pomoc uprchlíkům není jenom o tom, že spí na nějaké posteli, říká jihočeský hejtman Kuba

Ukrajinským uprchlíkům ubytovaným v hotelích a penzionech budou muset kraje najít před začátkem letní turistické sezony nové bydlení. Hotely a penziony totiž chtějí své kapacity v sezoně využívat pro turisty. Zástupci krajů to v pondělí odpoledne proberou s Ústředním krizovým štábem. Hostem ranního interview Radiožurnálu byl předseda Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba z ODS. Praha 12:50 25. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Už dlouho upozorňuji na to, že ti lidé nemohou žít rok nebo dva na internátech, kde nemají přístup do pracovního procesu“, varuje Martin Kuba. | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA/Profimedia

V pátek ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN řekl, že z hotelů a penzionů se budou muset vystěhovat zřejmě tisíce lidí z Ukrajiny. Jaké je zjištění krajů, kolik uprchlíků se bude muset přestěhovat?

Skutečně to budou tisíce lidí. Je to věc, na kterou jsme upozorňovali od začátku. Využíváme kapacitu hotelů a penzionů, která v květnu a v červnu už nebude k dispozici. Je to věc, která nás v této chvíli dobíhá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jde o to, abychom nevytvářeli skupinu, která tady bude dlouhodobě na sociálních dávkách, varuje Martin Kuba. Poslechněte si celý rozhovor

Kolik tisíc lidí se bude muset vystěhovat?

To úplně přesně nevím. Jednotlivé kraje mají čísla v procentech. Jde o to, kolik je kde v těchto kapacitách ubytováno. Budou to jednotky tisíc a neznám přesné číslo. Předpokládám, že ho bude mít ústřední krizový štáb nějak sečtený za celou Českou republiku.

‚Jak může člověk být jen tak, bez práce?‘ Světlana se měsíc po příchodu do Čech stará o seniory v Ostravě Číst článek

Víte, jak se liší situace v jednotlivých krajích? Zda je to výrazný rozdíl?

Rozdíl je bezesporu výrazný. Když se podíváte, kolik lidí je třeba ubytováno ve Zlínském kraji a kolik ve Středočeském a v okolí Prahy, rozdíl v počtu lidí je logicky signifikantní. Takže rozdíl bude i v počtu lidí, kteří se budou muset ke konci školního roku vystěhovat.

Pokud zatím nemáte přesné číslo, víte už, kam uprchlíky na léto přestěhujete?

Hledání kapacity záleží na rozhodnutí jednotlivých krajů. Ale už dlouho upozorňuji na to, že ti lidé nemohou žít rok nebo dva někde na internátech, kde nemají přístup do pracovního procesu a jsou na sociálních dávkách.

Potřebujeme je co nejdříve dostat do normálního pracovního procesu. Toto bylo přechodné, rychlé ubytování a teď potřebujeme od Ústředního krizového štábu tři vrstvy mapy. Jedna mapa nám bude ukazovat, kolik uprchlíků v této chvíli v jednotlivých obcích je. To bohužel přesně nevíme, protože se třeba nemuseli nenahlásit. Když se dnes zeptáte kteréhokoliv hejtmana nebo starosty, málokdo vám je schopen říct, kolik uprchlíků v obci má.

Nechceme třídy s 34 žáky. Budou tam dva tři uprchlíci, šest jen výjimečně, uklidňuje Černý z ministerstva Číst článek

Druhá vrstva mapy by měla ukázat nabídku pracovních příležitostí, protože tyto věci musíme spojit. Obávám se, že zjistíme, že ti lidé jsou někde, kde pro ně třeba zdaleka není tolik práce, jako jsme si mysleli. Nabídka pracovního trhu sice není malá, ale často je například pro muže nebo neodpovídá jejich představám.

Třetí vrstva jsou kapacity škol, školek a dalších vzdělávacích zařízení. Tyto vrstvy musíme dát na sebe. Tak uvidíme, jak si ta čísla v různých městech, například v Prachaticích, Pardubicích nebo Liberci, dokážou spolu povídat. Pokud čísla nedokážeme propojit, bude vznikat problém. Budeme mít na nějaké ubytovně sto padesát nebo dvě stě lidí, kteří nebudou schopni se zapojit do pracovního procesu. To bude dlouhodobě vytvářet velkou potíž.

Hledání systémového řešení

Jak je to u vás konkrétně v Jihočeském kraji? Obrátila se na vás některá ubytovací zařízení s tím, že budou chtít vypovědět smlouvu a uvolnit svoje kapacity pro turisty? Jak velká část to je?

Určitě to tak je. Jsou to desítky zařízení, které to už dopředu avizovaly nebo se na nás teď obrací. My jsme s tím počítali, budeme muset tuto kapacitu nějakým způsobem nahradit. Znovu říkám, abychom hledali systémové řešení.

Někdy mám pocit, že v těch rozhovorech, to neberte ve zlém vůči novinářům, jenom někoho uspokojí, že jsme tisíc lidí, kteří se odněkud u vystěhovali, přestěhovali někam jinam. Ale pomoc uprchlíkům není jenom o tom, že spí na nějaké posteli. Jestli je chceme dlouhodobě začlenit do české společnosti a nevytvářet dlouhodobý problém, nejde jenom o to je na nějakou postel položit. Jde o to, aby v místě, kde žijí, měli přístup do práce, aby tam jejich děti měly přístup do školy, abychom nevytvářeli skupinu, která dlouhodobě bude na sociálních dávkách. Já bych velmi varoval před tím zjednodušením, že je z jedné budovy vezmeme a přesuneme do druhé a problém je vyřešen.

Stovky ukrajinských lékařů a sester pracují jako pomocné síly, než si vyřídí potřebné povolení Číst článek

Dobře, ale s takovou situací přece nikdo ještě v únoru nepočítal. Co budete dělat momentě, kdy zjistíte, že to není řešitelný problém? Existuje nějaká cena, která by hotely a penziony uspokojila, aby aspoň prozatím nebo na delší dobu, mohli zůstat tam, kde jsou, a pracovat tam, kde pracují?

S tím jsme všichni počítali a za kraje jsme dopředu říkali, že jestli budeme nasmlouvávat zařízení, která fungují přes sezonu jako hotely, musíme počítat s tím, že se velká část lidí bude muset vystěhovat, protože hotely a penziony poskytovaly ubytování jenom na přechodnou dobu.

To není něco, s čím nikdo nepočítal. To je něco, co se přirozeně děje a my jsme na to upozorňovali a teď budeme muset najít nějaká řešení a hledat nějaké další budovy, kterých není nekonečné množství. Bude záležet na tom, kolik těch budov bude. Potom bude záležet na tom, jestli vláda bude připravena zaplatit za ubytování uprchlíků větší částku než doteď, aby se to některým penzionům ještě vyplatilo.

Ale znovu říkám, že to není dlouhodobé řešení problému. Protože jestli si někdo myslí, že dlouhodobé řešení je, že někde v příhraničí budete ubytovávat sto padesát maminek s dětmi, když tam nemají kam chodit do práce a nemají přístup do škol a školek, obávám se, že nás to bude v dalších měsících výrazně dobíhat. Pořád upozorňuji na to, ať problémy řešíme komplexně. Velmi si vážím toho, jak Jihočeši a Češi pomáhají. Myslím, že je třeba opravdu férově, otevřeně mluvit o věcech, které to do budoucna může přinášet.