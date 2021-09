Ministr Plaga: Covid ukázal, že ve školách se učí věci, které by se učit nemusely

Začíná další školní rok ovlivněný pandemií koronaviru. Některé děti čeká první ze série preventivních testování na covid-19. Pokud bude mít někdo z žáků pozitivní výsledek, automaticky to neznamená, že bude muset jít celá třída do karantény. Ve vysílání Radiožurnálu to ve středu ráno řekl ministr školství za ANO Robert Plaga. Koronavirová situace také podle něj ukázala, že ve školách se učí věci, které by se učit nemusely. Rozhovor Praha 10:36 1. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Robert Plaga (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zaznamenalo ministerstvo potíže s dodávkami testů pro školy, nebo jich je dost?

Jsem velmi rád, že ministerstvo zdravotnictví systém testování, který požaduje po školách, oznámilo už před koncem školního roku. A že se pak všechno dalo stihnout včetně toho, že státní hmotné rezervy nakoupily testy a my jsme je zvládli rozvést do škol s využitím hasičského záchranného sboru tak, aby ve školách byly dostatečně dopředu připraveny. Takže všechno je na antigenní testování připraveno. A já osobně jsem rád, že téměř 300 škol také testuje PCR.

Máte informace o tom, kolik rodičů děti otestovat nenechá, případně nechá těch prvních deset dní doma?

To ukáže až situace začátku školního roku. Ale pokud bych měl využít zkušeností z jara, tak na sociálních sítích to vypadalo, že to bude třeba jedna desetina nebo jedna pětina rodičů. Nakonec to na školách byly jednotky případů. A já pevně doufám, že to teď na podzim bude ještě lepší, protože rodiče, kteří měli na jaře obavy z testování, tak se mohli během jara přesvědčit, že to je neinvazivní testování, že to dětem neškodí, děti to zvládají, a to i ty nejmenší. A to screeningové testování má svůj význam a opravdu je to jen třikrát, respektive v případě PCR testů pouze dvakrát.

A co bude dál po 9. září, na kdy je naplánovaný zatím poslední termín? Kdy a kdo rozhodne o tom, že jsou testy ve školách potřeba i dál?

Jednoznačně to musí být rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Ten hlavní indikátor, který avizovali, ale asi to nebude indikátor jediný, je počet pozitivních případů na 100 tisíc provedených testů. Pokud by ta hodnota byla přes pětadvacet a asi by tam byly, předpokládám, i další nějaké splněné indikátory, tak by se pokračovalo v testování v okresech ještě v září.

Předpokládám, že finální rozhodnutí bude až po třetím kole testů, kdy Ústav zdravotnických informací a statistiky a ministerstvo zdravotníci s epidemiology situaci vyhodnotí, ale myslím si, že ty informace budeme mít z ministerstva zdravotnictví všichni průběžně. Neříkám, že zítra, ale v průběhu příštího týdne.

V případě, že žák bude během školního roku pozitivně testován na koronavirus, kdo půjde do karantény? Bude to celá třída, ve které byl, nebo třeba spolužáci, kteří sedí někde poblíž?

V tomto by se měla jednoznačně zlepšit praxe – a já chci věřit ministerstvu zdravotnictví, že to tak i bude – krajských hygienických stanic. Teď při screeningovém testování není systém rozhodně nastaven tak, že by se mělo postupovat nějakým plošným způsobem. Plošně myslím tak, že by automaticky celá třída šla do karantény. Ale celá situace má být vyhodnocována s ohledem na kontakty žáka v předchozích dvou dnech. Předpokládám, že ta praxe trasování už bude významně lepší než v minulém roce a umožní tak maximální možnou míru prezenční výuky na našich školách.

A to bude vyhodnocovat kdo? Hygienické stanice?

Jednoznačně krajské hygienické stanice. Tohle nejde přenášet na ředitele školy. Toto je výsostná kompetence hygien. A ty skutečně měly od minulého roku dostatečně dlouhou dobu na to, aby ten systém zlepšily. A situace letos na podzim by měla být významně jiná než před rokem.

Bezhlavé dohánění látky?

Ještě k vyučování. Mají učitelé metodické pokyny, jak na začátku roku postupovat, co se týče zkoušení a známkování? Mám na mysli především to, jestli bude pro děti nějaká, řekněme, doba hájení, když většinu minulého školního roku strávily na distanční výuce.

My jsme – a to je velmi dobrá zkušenost z covidové doby – školy zásobovali metodickými materiály a doporučeními, na kterých jsme spolupracovali, ať se to týkalo třeba duševního zdraví. A samozřejmě při návratu do školy, do prezenční výuky je důležitý nějaký adaptační proces. Není to o tom, že okamžitě musí začít dohánět látku, dovolím si říci, bezhlavě.

A proto jsme také školám adresovali metodické doporučení, jakým způsobem redukovat obsah, protože covid ukázal, že ve školách se učí věci, které by nemusely. A nějaká metodická doporučení k redukci učiva, aby se učilo opravdu to podstatné a na úrovni školních vzdělávacích programů, jsme do škol rozeslali. Pevně věřím, že ke školám, které to dělaly bez metodického doporučení, se přidají i ti, kteří doposud váhali. Jde o to vrátit děti do toho procesu, vrátit je k návykům, a ne o nějaké bezhlavé dohánění látky a testování v prvních týdnech po návratu do škol.

Ještě k rozdílům vzdělání, které koronavirová epidemie prohloubila. Podle průzkumu České školní inspekce nahlásili učitelé přes 50 tisíc žáků se závažnými problémy. A na podzim jich podle odborníků může být ještě více. Jak je připraven projekt podzimního doučování? Mají k tomu školy podmínky?

Všechna šetření České školní inspekce šla ruku v ruce s požadavky ministerstva školství. Podařilo se nám redukovat počet žáků nezapojených i díky intervenci 1,3 miliardy korun do škol v předchozím roce, ale samozřejmě problémy u některých dětí se během minulého školního roku prohloubily. Reagovali jsme na to letními doučovacími kempy, které bych označil jako krok nula. To znamená krok k nějaké socializaci, získání návyků.

A teď to podzimní doučování, které startuje ve školách a na které jsme do rozpočtu škol poskytli čtvrt miliardy korun navíc, tak má být zacíleno na žáky, u kterých je ten výpadek největší. A budeme v tom pokračovat i od ledna příštího roku a v následujících dvou až třech školních letech s využitím právě národního plánu obnovy, který je financován z Evropské unie. Pevně věřím, že nelehký úkol, který před českým školstvím leží, i díky těmto penězům zvládneme.