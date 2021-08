Na co se připravit před začátkem školního roku? Trojí testování ve třídách, distanční výuka v záloze

První věc, kterou děti po návratu do školních lavic udělají, bude antigenní testování. A to hned třikrát po sobě během dvou týdnů. Pokud se ve škole neotestují, nebude jim dovoleno odložit respirátor, nezazpívají si. Měly by dokonce využívat samostatné hygienické zařízení. Obdobné speciální zacházení však není možné očekávat při volnočasových aktivitách, kam bez testu nebude moci. Server iROZHLAS.cz připravil přehled toho, co školáky v září čeká. PŘEHLEDNĚ Praha 7:05 31. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud se dítě neotestuje, má povinnost mít nasazený respirátor po celou dobu pobytu ve škole. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Série testování

V průběhu dvou týdnů žáci podstoupí sérii tří testů, které mají odhalit přítomnost viru mezi dětmi po letních dovolených. Preventivní screening začne hned první školní den. Následovat budou testy 6. a 9. září. Testování by měly podstoupit všechny děti. Pokud dorazí do školy později, před účastí na společném programu musí test doplnit, nebo předložit jiný z odběrového místa.

Školám jsou prostřednictvím integrovaného záchranného systému distribuovány neinvazivní antigenní testy. Zakázku na tendr vyhrála společnost Batist Medical.

Možné je také využít PCR testů. V takovém případě by stačily testy dva. Školy si je ale budou hradit samy. Ministerstvo přislíbilo jejich proplacení až následně s dotací 200 Kč za jeden test.

Výjimku z plošného testování budou mít ty děti, které mají dokončené očkování, ještě neuplynulo 180 dní od prodělání onemocnění covid-19 nebo doloží negativní test z certifikovaného odběrového místa.

Neotestované děti

V případě, že se rodiče rozhodnou neudělit souhlas s otestováním svého dítěte, automaticky to neznamená jeho vyřazení z prezenční výuky.

Podle metodiky ministerstva školství bude muset mít neotestovaný žák po celou dobu vyučování nasazenou ochranu dýchacích cest. Nebude se ale účastnit tělesné ani hudební výchovy. Škola by se také měla zasadit o to, aby dítě mělo k dispozici samostatné hygienické zařízení a v jídelně separátní stůl.

To se ale může podle odborníků podepsat na dětské psychice. „Ať už jde o to, že budou jinak vypadat a budou vyřazované ze třídy, nebo nedejbože dokonce budou zůstávat doma. Je to trošičku trestání dětí za rozhodnutí rodičů. Zejména u těch mladších, kde je to velmi často spíš iniciativa rodičů, že nechtějí testování nebo nechtějí, aby děti nosily ochranu úst,“ komentovala pro Radiožurnál před nedávno psycholožka Lenka Krejčová.

Ministr školství za ANO Robert Plaga však věří, že takových případů nebude mnoho. Řekl to v pondělním rozhovoru pro Radiožurnál.

Podle právníka Jana Bezouška, který se zaměřuje na občanské právo, je testování dětí ve školách otázkou pravomocí ministerstva zdravotnictví. „Zároveň je třeba připomenout, že podle květnového rozsudku Nejvyššího správního soudu bylo v pořádku, že dítěti, které se odmítlo testovat, nebyla umožněna osobní přítomnost na prezenční výuce. Podle aktuálního opatření tomu tak již není,“ uvedl na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

„Každopádně debata to může být čistě akademická, neboť i když nepochybuji, že žaloby budou (a možná již jsou) podány, Nejvyšší správní soud s největší pravděpodobností nestihne do ukončení této vlny testování rozhodnout,“ dodal.

Opatření proti covidu

Při vstupu do školní budovy, na chodbách a společných prostorech se vyžaduje, aby měly děti nasazené respirátory nebo roušky. Odložit je mohou na svém místě v lavici po dobu vyučování.

Provoz školních jídelen nebude omezen, v místnosti by se ale neměly míchat dětské skupiny, měly by se dodržovat předepsané rozestupy a u stolu má sedět nanejvýš šest osob.

Pokud se některý z testů ukáže jako pozitivní, dítě bude umístěno do takzvané covid místnosti, kde počká na příchod zákonného zástupce. Následovat bude konfirmační PCR test. V případě i jeho pozitivity nastupuje dítě do karantény a ze zákona se povinně účastní distanční výuky. Pokud bude PCR negativní, vrací se do výuky bez dalších opatření.

Ministerstvo školství opakovaně uvádí, že plošné uzavírání škol a přechod na distanční výuku neplánuje. Tato možnost zůstává zachována právě pouze v případě výskytu koronaviru ve třídě, nebo vzniku ohniska nákazy.

Doučovací kempy

V průběhu letních prázdnin se po celém Česku konaly doučovací kempy pro děti, na kterých se negativním způsobem podepsala distanční výuka. Cílem bylo dohnat zameškanou nebo nedostatečně pochopenou látku.

Ministerstvo na ně vyčlenilo 260 milionů korun. Zhruba stejná částka je vyčleněna na následné kroky v rámci Národního plánu doučování. To už si ale na podzim budou školy řídit samy. Jak na dotaz serveru iROZHLAS.cz reagovala mluvčí resortu školství Aneta Lednová, k tématu doučování proběhnou pro školy webináře.

Finanční prostředky na zajištění podzimního doučování školy podle mluvčí obdrží během září. „Mělo by být tedy možné prostředky zahrnout do zářijových výplat,“ doplnila.

Volnočasové aktivity

Po vyučování bude dětem umožněno navštěvovat školní družinu. Její režim bude obdobný tomu během výuky – nebude však nutné znovu se testovat, postačí čestné prohlášení o provedeném testu.

Konání veškerých kroužků je povoleno. Účastníci musí být evidováni. Testům se ale děti nevyhnou. V případě, že se jedná o skupinu větší dvaceti osob, musí se dle pokynů ministerstva prokázat očkováním, testem, nebo imunitou po prodělané nemoci.

Pokud se skupina setkává pravidelně a kolektiv je neměnný, platnost antigenního testu je v takovém případě prodloužena ze tří na sedm dnů.

Z volnočasových aktivit budou vyčleněny ti, kdo projeví příznaky nemoci covid-19 a současně děti, jejichž rodiče nesouhlasí s testování.

Vše je však rozhodnuto pouze do 10. září. Ministerstvo totiž nevydalo rozhodnutí, jak to bude ve školách s testováním vypadat po prvotním screeningu.