Začátek týdne bude teplý, ve středu se ochladí a bude pršet. O víkendu stoupnou teploty k 26 stupňům

Začátek týdne bude v Česku s minimem srážek, teploty vystoupají až k 26 stupňům Celsia. Od středy se mírně ochladí a bude pršet. Pátek a víkend bude opět sušší s teplotami až letních 25 stupňů. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Slunečné počasí v Praze (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Slabý déšť nebo přeháňky v pondělí meteorologové očekávají jen ojediněle odpoledne a večer na severu a severovýchodě.

Obloha bude skoro jasná až polojasná. Po chladném ránu se odpoledne teploty dostanou k 20 až 24 stupňům Celsia, na jihovýchodě Moravy až k 26 stupňům.

Stejnou maximální teplotu uvádí v úterý předpověď pro celé území, odpoledne se s přibývající oblačností od západu mohou objevit přeháňky nebo déšť.

Ve středu se od jihozápadu zatáhne nebe v celém Česku a odpoledne a večer bude na většině území pršet. Teploměr by měl ukázat maximálně 23 stupňů Celsia, víc jen při déletrvající zmenšené oblačnosti.

Čtvrtek bude na většině míst s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. V pátek meteorologové očekávají většinou polojasné nebe, srážky už jen ojediněle, víc by jich mohlo být na horách. Teploty se vrátí k letním 25 stupňům Celsia.

Zatažené nebe, občasný déšť a ojediněle bouřky ČHMÚ předpovídá pro víkend. Teploty by se měly pohybovat mezi 17 až 22 stupni Celsia.

