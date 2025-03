Zachraň oběd. Do projektu se mohou zapojit i školní jídelny, pokrmy darují charitativním organizacím

Školní jídelny po celém Česku můžou v projektu Zachraň oběd darovat nevydané pokrmy vybrané organizaci. Předcházel tomu tříměsíční pilotní program organizace Zachraň jídlo. Zbylé obědy z První jazykové základní školy Horáčkova v Praze 4 si přebírali pracovníci Azylového domu pro rodiny s dětmi. Praha 7:54 16. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do projektu zachraň oběd se mohou zapojit i školní jídelny (ilustrační foto) | Zdroj: DPphoto / Profimedia

„Jídelna jídla připraví do předem umytých krabiček. My sami si je vyzvedáváme a následně distribuujeme mezi klienty,“ popisuje Dagmar Jelínková, vedoucí azylového domu.

Do projektu se podle ní nakonec zapojilo všech dvanáct rodin. „Tenhle projekt nám pomohl hodnotně podpořit naše klienty, kteří se nachází v tíživých situacích, zejména z finančního hlediska,“ dodává.

Ředitelka jazykové základní školy v Praze 4 Lucie Matulová se na začátku projektu bála. „Překvapilo mě, jak to má hladký průběh. Po začátcích, kdy jsme s hygienou museli řešit nádoby, teplotu jídla, která musí být udržovaná. Takže ono to vypadá velmi složitě, ale potom v realitě je to tak, že paní kuchařky to nandají do nádob, odpinknou v aplikaci, že to je v nádobách a azylový dům je v blízkosti, tak jsou tady do pěti minut.“

Vyjednávání na ministerstvu

Projekt Zachraň oběd funguje od roku 2022. Původně byl ale jen pro komerční jídelny a kantýny. Podle manažerky projektu Denisy Rybářové se na ně obracely školní jídelny s tím, že by se chtěly zapojit také.

„Důležité bylo vyjasnit, za jakých podmínek škola darovat může. Zákony jsou velmi striktní a nedovolují příspěvkové organizaci samotné postupovat a darovat dary. To bylo docela náročné vyjednávání na ministerstvu financí, ale podařilo se,“ vysvětluje.

Projekt Zachraň oběd bude podporou i pro další školy. „My určitě doporučíme, aby každá škola oslovila svého zřizovatele, mluvila s ním o tom, co chce dělat, jaké jsou postupy. A bylo by i fajn, aby si zkusili dohledat někde v okolí charitativní organizaci, která by to jídlo mohla přijímat.“

V pilotním projektu školní jídelna azylovému domu darovala asi 1500 porcí svačin, polévek a hlavních jídel.