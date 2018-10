Nafouknout záchrannou vestu, vytvořit ve vodě trosečnický kruh, dostat se na raft. To všechno si musí stevardi i piloti vyzkoušet, než poprvé služebně vstoupí na palubu letadla. V případě nouzového přistání na moři musí být posádka schopna postarat se o přeživší, dokud nedorazí záchrana. Noční výcvik přežití na vodě s letuškami a piloty pořádala minulý týden v suchdolském plaveckém areálu společnost ČSA. Foto a Video Praha 13:47 14. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trosečnický kruh, vesty i raft. Podívejte se, jak čeští piloti a letušky cvičí záchranu cestujících | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

„Zkuste si vytvořit kroužky po pěti, případně více lidech,“ rozdává pokyny instruktor ČSA Tomáš Chlupáč. Asi 15 letušek a několik pilotů ve žlutých záchranných vestách ve vodě tvoří kruhy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak mají letušky a piloti správně zachránit cestující, pokud se letadlo zřítí do vody? Natáčel Zdeňka Trachtová

„Vytváříte ve vodě kontrastní skvrnu. Při pohledu z vrtulníku nebo letadla jste podstatně lépe vidět,“ dodává pro Radiožurnál Chlupáč.

Letušky a piloti si také vyzkoušeli energii šetřící polohu. „Pokud se dostanete do chladné vody a budete třeba sama, nebudete v kontaktu s jinými lidmi, tak tímto se uchovává teplota v tělesném jádře,“ vysvětluje instruktor ČSA.

„Člověk se schoulí do klubíčka, zkříží nohy a ruce a konzervuje teplo co nejdelší dobu,“ doplňuje.

Trosečníci se také museli dostat do raftu, který se zároveň používá jako skluzavka z letadla. Ačkoli to na první pohled možná nevypadalo složitě, realita byla jiná. „Je to náročné, protože to podkluzuje,“ říká letuška Jana.

Tady se piloti učí létat. Navštivte s námi místa, kam se běžný smrtelník nedostane Číst článek

Kdy mají letušky nebo piloti použít světlice. „Až se bude někdo blížit,“ odpovídají sborově instruktorovi. A co s nebožtíkem na raftu? „Vyhodíme,“ dodávají jednohlasně.

Jejich úkolem je zároveň udržovat u trosečníků až do příjezdu záchranářů pozitivní myšlení. Kolem půlnoci pak výcvik pro letušky a piloty končí.

„Podle mě je super, že se to praktikuje a že to není jenom teorie, ale doufám, že to nebudu nikdy potřebovat,“ uzavírá letuška Vanesa, kterou za dva týdny čeká její první let.