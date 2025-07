Záchrana zámeckého pivovaru v Jindřichově Hradci pokračuje. Na místě už je i vybavení na vaření piva

Stavební firma pracuje na opravě zámeckého pivovaru v Jindřichově Hradci už více než rok. „Už se rýsují střechy, místnosti uvnitř mají finální omítku, jsou vidět dřevěné prvky. Stavba postupně dostává stále jasnější kontury, ale samozřejmě jsou tam ještě věci, které je potřeba v průběhu následujících měsíců vyřešit,“ vyjmenovává starosta Michal Kozár z hnutí ANO.

V interiéru převažují kamenné, dřevěné a kovové prvky. Některé historické detaily zůstanou přiznané, aby si je návštěvníci mohli prohlédnout. O tom, že stavba bude znovu sloužit jako pivovar, není pochyb. „Už byla navezena část technologie pro vaření piva,“ ukazuje starosta.

Záchranu kulturní památky, která v roce 2011 vyhořela a od té doby chátrala, ocenil při návštěvě Jindřichova Hradce ministr kultury Martin Baxa z ODS. „Mám za to, že bez tohoto bohulibého záměru města by se pivovar žádného dobrého osudu nedočkal. A je-li to funkce takto nekomerční, zaměřená na kulturu, společenský život, tak se mi to moc líbí,“ komentuje.

Také pro generální ředitelku Národního památkového ústavu Naděždu Goryczkovou je záchrana pivovaru důležitá. „Je to jedna z posledních staveb v zámeckém areálu, která je ještě v dezolátním stavu. A má šanci nebýt, z tohoto pohledu je potřeba na to nahlížet,“ připomíná.

Náklady na opravu zámeckého pivovaru v Jindřichově Hradci dosahují téměř půl miliardy korun. Město na projekt získalo dvě dotace z celkové výši 245 milionů korun.