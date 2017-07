Záchranáři nabízejí práci veteránům. Můžou z nich být řidiči sanitek nebo učitelé sebeobrany

Vysloužilí vojáci by mohli získat práci u pražské záchranné služby. Podle jejího ředitele Petra Koloucha se do tříměsíčního rekvalifikačního kurzu přihlásilo už prvních osm zájemců. Pokud ho absolvují, mohli by pracovat například jako řidiči sanitek nebo instruktoři sebeobrany.

