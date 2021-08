Letos záchranáři vyjížděli ke stovce pádů z koloběžky. Roli často hraje alkohol

Do Prahy se po koronaviru pomalu vrací turisté. Ti často využívají k pohybu sdílené elektrokoloběžky, jenže s tím narůstá počet zranění, u kterých zasahují záchranáři. Letos už vyjížděli ke stovce pádů z koloběžek. To je skoro stejný počet jako za celý loňský rok. Na těch elektrických lidé jezdí často nepřiměřeně rychle, bez helmy a kvůli chybějící síti oddělených cyklostezek i po chodnících, kde je to zakázané.

