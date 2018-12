Záchranářský vrtulník havaroval nedaleko Dobříše. Při přistávání zavadil o kovovou konstrukci

Ve Staré Huti nedaleko Dobříše na Příbramsku v sobotu před 5.00 ráno havaroval vrtulník záchranářů. Nikdo se nezranil. Stroj je značně poškozen. Nehoda se stala při přistání na místním fotbalovém hřišti, vrtulník letěl k vážně zraněnému pacientovi, na palubě byla v době nehody pouze posádka. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdily mluvčí záchranné služby středočeské Petra Effenbergerová a pražské Jana Poštová. Dobříš 9:24 15. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Staré Huti nedaleko Dobříše na Příbramsku v sobotu před 5.00 ráno havaroval vrtulník záchranářů. | Zdroj: Policie ČR

„Před čtvrtou hodinou ranní naše operační středisko linky 155 dostalo informaci o vážně zraněném muži, který byl sražen vlakem. Na místo byla vyslána posádka rychlé zdravotnické pomoci z Dobříše a lékař z Mníšku. O spolupráci jsme také požádali leteckou záchrannou službu z Prahy. Vrtulník bohužel při přistání havaroval. Jsem moc ráda, že posádce se nic nestalo,“ řekla serveru iROZHLAS.cz Effenbergerová.

Zraněného muže pak musela do nemocnice dopravit sanitka. „Sražený muž utrpěl ztrátové poranění v oblasti dolních končetin, vážné poranění hlavy a nacházel se v hlubokém bezvědomí. Byla u něj nutná intenzivní lékařská péče, v rámci níž mu byly zajištěny dýchací cesty a připojen na umělou plicní ventilaci. Vzhledem k okolnostem musel být poté transportován pozemní cestou a to do motolské nemocnice,“ dodala Effenbergerová.

„Pilot z dosud nezjištěných příčin zavadil vrtulí o kovovou konstrukci na fotbalovém hřišti, kde přistával, a došlo k poškození vrtulníku,“ řekla ČTK mluvčí policejního prezidia Eva Kropáčová.

Vrtulník podle ní pochází ze základny na letišti v pražské Ruzyni. Výše škody bude určena v následujících dnech. „Příčiny havárie jsou předmětem vyšetřování,“ dodala Kropáčová.