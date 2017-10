Zachránce stovek židovských dětí bude mít v Praze svou ulici. Zatím ale ještě neexistuje

Před transportem do koncentračních táborů zachránil sir Nicolas Winton téměř 700 židovských dětí. Přesto v hlavním městě nenese jeho jméno jediná ulice, náměstí nebo park. Napravit to chtějí lidé, kteří připravují v chátrajícím pražském nádraží Bubny památník holokaustu. V pondělí tam slavnostně pojmenují po siru Wintonovi ulici, která ale ještě neexistuje. V budoucnu povede kolmo přes kolejiště. Praha 8:15 16. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sir Nicholas Winton (archivní foto) | Foto: Li-sung

Nádraží Bubny je dlouho neudržované, v budoucnu by tu ale měla vést Wintonova ulice.

„Praha má velmi přísná pravidla, jak se dá udělat nová ulice. Nedá se pojmenovat žádná, která není v mapě. To je ale právě pro nás ten signál,“ popisuje pro Radiožurnál dokumentarista a spoluautor nápadu Pavel Štyngl.

„Jednou se ale zcela nepochybně spojí Veletržní s Dělnickou. Ulice povede napříč kolejištěm, které potom jednou bude buď na nějakém viaduktu, nebo tunelu,“ dodává.

Nádraží Bubny je podle něj součástí příběhu Wintonových dětí. Jejich rodiče odsud totiž odjížděli do Terezína. „Nad rodiči, kteří je zachránili, se tady za nimi zavřela voda,“ vysvětluje Štyngl.

Projektu věří také radní pro rozvoj Prahy 7 Lenka Burgerová (Praha 7 sobě). „Vypadá to absurdně. Nicméně nemáme to v plánech jenom my, to je v plánech od 30. let. Tohle propojení v budoucnu vznikne,“ doplňuje.

Sir Nicholas Winton | Foto: Český rozhlas

Wintonova ulice sice zatím nebude zakreslená v mapě a na červené cedule se jménem si ještě počká, její stavba je ale jistá, potvrzuje pro Radiožurnál členka místopisné komise a ředitelka Muzea hl. m. Prahy Zuzana Strnadová.

„Je to záležitost budoucnosti. Na místopisné komisy jsme schválili, že až bude tato ulice existovat, tak bude pojmenována,“ upřesňuje Strnadová.

Autoři nápadu chtějí v pondělí na nádraží při setmění postavit stěnu, na které bude jméno ulice napsané. Děti pak vyznačí, kudy ulice povede.