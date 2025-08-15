Videohovorů na lince 155 přibývá. ‚Přináší oči záchranářů na místo nehody,' říká zakladatel Záchranky
Operátoři záchranné služby se nemusí spoléhat jen na své uši, s volajícím na tísňovou linku se totiž můžou spojit i pomocí videohovoru. Už pět let jim to umožňuje aplikace Záchranka. „Donedávna byli jako netopýři, museli jen poslouchat, co se na místě děje, videohovory přináší oči záchranáře na místo nehody,“ říká zakladatel Záchranky Filip Maleňák. V rozhovoru pro Radiožurnál mluví také o spolupráci s kraji a o novinkách v aplikaci.
Kolik lidí už letos volalo na tísňovou linku 155 přes aplikaci Záchranka?
Od začátku roku to bylo něco přes 16 tisíc tísňových volání. Mluvíme o aktivacích tísňového volání prostřednictvím mobilní aplikace, číslo tak nezahrnuje všechny události, u kterých byla naše technologie využita.
Mobilní aplikace Záchranka je jednou z částí řešení aplikace Záchranka, kterou dnes chápeme jako bezpečnostní platformu. Jsou tam funkce, které jsou určené pouze pro operační střediska zdravotnických záchranných služeb, například možnost zahájit videohovor. To je umožněno i volajícím, kteří aplikaci Záchranka v mobilu staženou nemají.
Stačí stisknout tlačítko a pomoc je na cestě. Aplikaci Záchranka začne kromě okolí Česka využívat i Finsko
Jak videohovory s operátory záchranné služby fungují?
O zahájení videohovoru rozhoduje v aktuálním řešení operátor tísňové linky na základě příchozího volání nebo SMS na 155, ať už pomocí aplikace Záchranka, nebo přímo vytočením čísla na telefonu.
Na mobilní telefon volajícího či kohokoli jiného, kdo je na místě události, zašle SMS odkaz, který otevřete, povolíte připojení k poloze a k videohovoru, a následně probíhá přenos obrazu z místa události společně s telefonickým hovorem.
Videohovory se záchranáři jsou dnes celosvětově na vzestupu. U nás je to meziročně nárůst o 30 procent. Od začátku roku 2025 přes aplikaci Záchranka proběhlo přes dva tisíce videohovorů, které doplnily standardní komunikaci na tísňovou linku 155. Tuto službu rozšíření standardní tísňové komunikace nabízíme od roku 2020.
K čemu se využívají?
Často je to u větších událostí, kde volá více lidí a každý popisuje situaci ze svého pohledu. Operátoři tísňové linky ještě donedávna byli jako netopýři, museli jen poslouchat, co se na místě děje, videohovory přináší oči záchranáře na místo nehody.
Dále se využívají pro videoasistovanou resuscitaci, kdy pomocí videa operátor může sledovat, jak je prováděná srdeční masáž, může zkontrolovat, jestli mají ruce na hrudníku správnou polohu, jestli je frekvence stlačení dostatečná a tak dále. To se po telefonu těžko zjišťuje, ale na videu to okamžitě vidíte. Výzkumy ze zahraničí ukazují, že telefonicky asistovaná resuscitace doplněná o video může mít efekt toho, že resuscitace je vedena kvalitněji.
Evropská unie zavádí pravidla pro sanitky. Od roku 2027 budou mít i v Česku stejný vzhled a vybavení
Nově aplikace Záchranka nabízí lidem v Praze také první psychickou pomoc, jak to funguje?
Aplikaci Záchranka dnes chápeme jako pomocníka v telefonu, díky kterému si zavoláte linku 155, ale zároveň i jako prevenci, abyste si linku 155 volat nemusela.
První psychická pomoc je modul, který vznikl ve spolupráci s organizací hlavního města Prahy Zahrada pro duši. Uživatelé na území Prahy si tak můžou najít nejbližšího poskytovatele psychosociální pomoci.
Můžou si vybrat, jestli chtějí osobní návštěvu, nebo pomoc na dálku. Přímo z aplikace můžou telefonovat nebo zahájit chat. Vyhledávat můžou podle problematiky, která je trápí.
Než se do toho modulu dostanou, tak se jich aplikace samozřejmě nejdříve zeptá, jestli jsou v akutním ohrožení života. Pokud ano, tak člověka směřujeme na 155. Tuto službu teď rozšiřujeme i do Jihomoravského kraje a zájem mají i další kraje.
Smlouvy s kraji
Aplikaci Záchranka neprovozuje stát, ale je to projekt podporovaný především nadací Vodafone a Generali Česká pojišťovna. Bude se to nějak měnit?
Aplikace Záchranka má od počátku svého fungování záštitu jednotlivých zdravotnických záchranných služeb. To ale neznamená smluvní ukotvení jejího fungování včetně garance, podobně jako to má například ošetřeno Horská služba.
Každý den přes aplikaci Záchranka volá přes sto lidí na tísňovou linku a třicet tisíc uživatelů aplikaci denně otevře, třeba aby se podívali, kde jsou nejbližší pohotovosti, lékárny, jak podat první pomoc a podobně.
Jsme obrovsky vděční za pomoc, kterou nám dávají soukromí partneři, nicméně pokud má být tato služba garantovaná, tak nemůže stát jen na pilíři soukromého financování, protože tito donátoři to nemůžou mít za povinnost, je to jejich dobrá vůle. Dlouhodobě tedy usilujeme o to, aby se veřejný sektor rozumně na službě podílel, a to včetně smluvního ukotvení, metodického vedení i spolufinancování tak, aby v případě, že odejde soukromý partner, služba nezanikla a aby nadále fungovala.
Nemít příznaky neznamená, že jsem zdravý. Nízká zdravotní gramotnost Čechů je problém, říká expertka
Proto jsme se snažili, aby naším partnerem bylo ministerstvo zdravotnictví, jakožto garant zdravotní péče v rámci České republiky. Potkali jsme se s několika ministry. Všichni to viděli velmi podobně jako my, ale bohužel nikdy nedošlo k tomu, že by se to zprocesovalo dále než jednorázovou podporou rozvoje nových funkcionalit.
Takže jsme si řekli, že bude lepší zkusit to o úroveň níž a uzavřít smlouvy s jednotlivými kraji.
Kraje jsou totiž zřizovateli zdravotnických záchranných služeb, mají na starost krizové řízení na svém území v případě mimořádných událostí do určitého stupně, také garantují poskytování zdravotní péče, mapování pohotovostí, defibrilátorů a podobně.
Jak by spolupráce s kraji měla přesně vypadat a máte už nějaké navázané?
Aktuálně je aplikace smluvně vázána v sedmi krajích ze čtrnácti s tím, že další dva jsou na spadnutí. Tyto kraje se také podílejí na financování aplikace.
Příspěvky jednotlivých krajů jsou nastaveny tak, aby v momentě, kdyby se stalo, že soukromý partner odejde, aby služba v tom daném kraji nezanikla.
Smlouva s krajem zahrnuje ukotvení, tedy co pro ten kraj děláme, jakým způsobem to garantujeme, jak rychle musíme reagovat na jakékoliv podněty z kraje, jak službu dále s krajem rozvíjíme.
Například v Pardubickém nebo Plzeňském kraji, se kterými máme smlouvy, si od nich bereme data o dostupných pohotovostech, takže hledáte-li třeba zubaře o víkendu, tak vám aplikace nabídne přímo na základě datového skladu kraje, kdo aktuálně slouží zubní pohotovost.
A naopak my kraji, záchranným složkám, ale třeba i policii nebo hasičům poskytujeme databázi defibrilátorů, kterou v aplikaci Záchranka unikátně a celorepublikově mapujeme.
Varování v cizích jazycích
Ministerstvo vnitra a česká armáda pracují na vývoji aplikace, která má varovat lidi před nebezpečím. Je do toho Záchranka nějak zapojená?
Oblast varování a vyrozumění v případě mimořádných událostí nám dává vzhledem k počtu aktivních uživatelů aplikace smysl, a proto již řadu let v aplikaci najdete modul „Varovná upozornění“.
Uvažujeme o tom, jak by se aplikace Záchranka mohla na projektu podílet a dostávat informace k lidem nejen tak, že jim přijde varování do mobilního telefonu, ale zároveň by se v aplikaci Záchranka mohly objevit další informace, které do varování v mobilu pomocí SMS nebo Cell Broadcast (rozeslání varovné zprávy na všechny telefony v určité oblasti –pozn. red.) nedostanete.
Mohla by fungovat jako doplněk výstrahy v mobilu, kterou si nemůžete nijak rozkliknout, ani se k ní vrátit. Tak to funguje třeba v Německu.
Šéf Nemocnice Prachatice: Máme jednotky porodů za měsíc. Skončit jako my může dalších deset porodnic
Máme už zkušenost z loňských povodní, kdy lidé řešili, co mají mít v evakuačním zavazadle. Hasičský záchranný sbor měl dobře zpracované informace na svých webových stránkách. My jsme tyto informace přidali do aplikace Záchranka, hned se tam zobrazilo tlačítko, co má být v evakuačním zavazadle.
Takže potom stačí říct lidem: běžte do aplikace, máte tam informaci, klikněte si na to. Je to snazší než jim říkat, ať si to najdou někde na webu.
Jak je Záchranka dostupná pro skupiny se specifickými potřebami, třeba cizince žijící v Česku nebo neslyšící?
Tísňové volání s tlumočením do znakového jazyka nemáme, ale evidujeme, že je po tom poptávka. Zahrnovalo by to významnou spolupráci s tísňovými linkami.
Technologii na to máme, děláme videohovory a přidat do nich dalšího člověka, který by tlumočil, není problém. Ale musela by se na to připravit i operační střediska záchranných služeb, horských služeb, 112 a podobně, aby něco takového mohla dělat.
Aby tam oni měli někoho, kdo by tlumočil. Takže technologicky to není problém, ale nastavení metodiky, při jakých událostech, jak se do toho zapojí záchranná služba a tak dále, to jsou věci, které nám nepřísluší ani stanovovat, ani hodnotit. Ale pokud tady ta potřeba bude, tak naše platforma na to připravená je.
Nelhat o kvalifikaci a neskrývat reklamu, nabádá influencery nový kodex České lékařské komory
Pokud jde o lidi, kteří žijí v Česku, ale česky nemluví, tak Záchranka je dnes přeložená do vietnamštiny, ukrajinštiny, angličtiny a němčiny. To si může každý uživatel nastavit.
V takovém případě se při volání na tísňovou linku automaticky zapne modul „nemohou mluvit“. Uživatel ve svém jazyce vybere z možností, co se mu stalo, a na tísňovou linku jde potom informace, že se jedná o uživatele aplikace Záchranka, který nehovoří česky, že má nastavenou třeba vietnamštinu, a co se mu stalo.
Záchranné složky pak můžou dál komunikovat pomocí tlumočníka anebo využít náš překládaný chat.
Kde ale bariéra může nastat, tak je informování o mimořádných situacích, tedy třeba to, že se blíží povodeň. Tato varování posíláme zatím jen v češtině, a to i těm, kdo mají nastavený jiný jazyk. Ale pracujeme na tom, aby se to do konce roku změnilo a varování se překládala i do jiných jazyků.