Uvolňující se sedačka, ovládání majáku. Záchranář popsal problémy nových sanitek, Praha slibuje nápravu

Praha prověří smlouvy na dodání třiceti nových sanitek. Záchranná služba je musí reklamovat. Na problémy opakovaně upozorňuje také jeden ze záchranářů Vít Samek. Podle něj je poruchové ovládání majáků a posádku ohrožuje uvolňující se sedadlo i automatické brzdění. Město chce kontrolou smluv zajistit, aby se situace neopakovala. Zdraví pacientů to ale neohrozí, sloužit budou starší vozy. Praha 12:49 22. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praha prověří smlouvy na dodání třiceti nových sanitek. Záchranná služba je musí reklamovat (ilustrační snímek) | Foto: Iveta Záleská

Pražská radní pro sociální věci a zdravotnictví Milena Johnová z uskupení Praha Sobě už dříve řekla, že nechá prověřit nejen technickou stránku, ale také smlouvy, na základě kterých byla ta dodávka zrealizována. „Snažím se, abychom se v situaci zorientovali, abychom analyzovali, co se vlastně stalo. Součástí toho je, že necháme prověřit i smlouvu,“ řekla Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak záchranář Vít Samek popisuje problémy u nových sanitek:

Neodkladnou péči i přes problémy s novými vozy poskytuje v nezměněném rozsahu. Pražská záchranka loni od firmy Baus-At Czech objednala 30 sanitek za 122 milionů korun. Transakci však od počátku provázely potíže.

Záchranář Vít Samek upozornil, že některé závady mohou být až životu nebezpečné pro posádky vozů. „Za životu nebezpečný považuji tři závady. Jednak posuvná židle, která je v ambulantním prostoru a je zaaretovaná dvěma šrouby, které se mohou snadno upevnit špatně. A potom ta židle vypadne, váží asi 50 kilogramů, je ze železa. Může někomu velmi zle ublížit,“ řekl Samek Radiožurnálu s tím, že ví nejméně o čtyřech případech, kdy došlo k uvolnění židle. Naštěstí ovšem pouze v případě, kdy sanitka stála.

Nebezpečný asistent

„Další nebezpečí spočívá v tom, že sanitka je vybavená asistentem, který hlídá odstup od auta před ní. Což je absurdní, protože sanitka má vždycky nějaká auta před sebou. Navíc ten asistent je konstruovaný na běžný provoz,“ řekl Samek. Taktéž uvedl, že ví minimálně o dvou případech, kdy asistent náhle zabrzdil, což může být nebezpečné i v okamžiku, kdy v ambulantním prostoru záchranář stojí.

Cílem je, aby aplikaci Záchranka mělo do léta přes milion Čechů, říká její autor Číst článek

Třetí závadou jsou pak zadní dveře. „Když je otevřete, jsou jištěny dvěma magnety, které nejsou moc silné. Zvětší profil toho auta, takže když protijedoucí auto nebude mít dostatečný odstup, tak do nich může narazit zrcátkem,“ popisuje Samek. Pokud by v tom případě někdo stál u ambulantního prostoru, mohlo by mu to velmi ublížit. Na problémy Samek poprvé upozornil v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV.

Problematická elektroinstalace

Nejčastější poruchu ale mají sanity v elektroinstalaci. Záchranka eviduje už 75 poruch řídící jednotky, informovala v tiskové zprávě. Některé závady se vyskytly u všech 30 sanitek, šlo například o poruchu anténního konektoru.

„Odstranění těchto nedostatků reklamujeme u dodavatele, aby se vozidla vrátila do provozu co nejdříve a bez závad. To nemění nic na tom, že tyto závady na straně Baus-At Czech s.r.o. jsou pro nás zásadním zklamáním,“ říká náměstek ředitele technicko-provozní sekce pražské záchranky Ján Doubrava.

Třicítku sanitek Mercedes-Benz Sprinter měla pražská záchranka obdržet do 13. listopadu 2018. Firma Baus-At Czech však do tohoto data dodala pouze jedno vozidlo. Dodávka pokračovala v následujících měsících. Poslední tři sanity dostala záchranka až letos v dubnu.

‚Do telefonu mi řekli, že je mrtvej.‘ Jak pracují interventi záchranné služby s pozůstalými Číst článek

Za toto pochybení pražská záchranka dodavateli vyměřila smluvní pokutu téměř 13 milionů, která byla uhrazena zápočtem proti platbám za dodávky.

Panský ze společnosti Baus-At Czech uvedl, že zpoždění dodávky bylo způsobeno výrobcem, polskou firmou B.A.U.S. At Sp. z o.o. Podle Panského penalizace ze strany pražské záchranky způsobila české i polské společnosti problémy. „Tvoří více než 12 procent ceny zakázky,“ uvedl Panský s tím, že ještě tento týden nabízí pražské záchrance a pražskému magistrátu společné jednání k vyřešení situace.

Náročný provoz

Podle Panského přitom vozidla při předání nevykazovala žádné závady. Ty se projevily až v náročném provozu, reagoval na dotaz ČTK.

S tím ale nesouhlasí záchranář Vít Samek. „Chodí do provozu a rovnou zase odchází, protože tam je celá řada problémů,“ řekl. Zároveň nerozumí tomu, že vedení pražské záchranky takové vozy převzalo. „Nemám vysvětlení. Upřímně vám říkám, že pro to nemám vysvětlení. Kdyby tohle viděl kdokoli, kdo má úvazek 1.0 na Rychlé záchranné pomoci, tak to auto vezme a shodí ze skály. Vůbec ho nepřevezme, protož to auto není do provozu,“ dodal.

Zvládat opilé a agresivní pacienty patří k práci. Skončit jsme nechtěly, říkají pražské záchranářky Číst článek

Podle prohlášení mluvčí záchranářů Jany Poštové ale hlavní vinu nese dodavatel. „V soutěži, kde vyhrála nejnižší nabídková cena, a nemohli jsme podle zákona o veřejných zakázkách postupovat jiným způsobem, jsme si vyžádali záruky, ale bohužel, dodavatel nebyl schopen požadovanou kvalitu splnit,“ uvedla.

Ovládání majáku

„Já tomu vůbec nerozumím. Jestli naším požadavkem byla židle, která nikoho nezabije, a oni omylem dodali židli, u které je technicky možné, aby vypadla,“ reagoval Samek a dodal: „Jestli jsme si objednali logické, jednoduché a správné ovládání majáku a houkání, místo toho nám někdo dodal tablet. Nebo jestli to byl požadavek zdravotnické služby.“

Radní Johnová nyní jedná s vedením záchranky a chtěla by se sejít i s dodavatelem. Jednatel firmy Panský společné jednání nabídl. Služba má nyní v provozu 68 sanitek rychlé záchranné pomoci a 12 vozů rychlé lékařské pomoci.

Společnost Baus-At Czech byla založena v září 2016 jako zástupce nadnárodního výrobce sanitních a speciálních vozidel B.A.U.S. AT. Sídlí v Praze. V dubnu se přestěhovala, v březnu změnila jednatele. Na svých webových stránkách uvádí 86 dodaných vozidel a 12 klientů. Jedinou konkrétní referencí je pražská záchranka.