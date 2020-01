Výběr z médií: zbytečné výjezdy záchranky, evropská minimální mzda a světlo zlepšující prospěch

Ve středečních novinách si přečtete, že firmy, které nabízí dočasné ubytování, čeká omezení. Píše o tom deník E15. Až 30 % zbytečných výjezdů záchranné služby, záchranáři připravují změny, souhlasí i ministerstvo zdravotnictví. Téma zpracovává Mladá fronta Dnes. Evropská komise se bude zabývat společnou evropskou minimální mzdou, téma pro Hospodářské noviny. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:20 8. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výjezd záchranné služby je mnohdy zbytečný. Ilustrační foto | Foto: Petr Jindra

E15

Firmy, které nabízejí dočasné ubytování jsou znovu pod tlakem, téma pro deník E15. Poslanci letos projednají například povinnost nahlašovat sdílené ubytování bytovým jednotkám nebo správcům domu. V Parlamentu se objeví i návrh, který by zvýšil pravomoci obcí podobné podnikání omezit.

Služby nabízející sdílené ubytování, chce regulovat především Praha. V novele živnostenského zákona chce prosadit, aby města mohla rozhodovat, kde a jakým způsobem můžou lidé sdílené ubytování nabízet.

Jednoho z největších poskytovatelů sdíleného bydlení, Airbnb, se týká i speciální sedmiprocentní digitální daň pro velké internetové firmy. Tu schválila na podzim vláda a platit má od poloviny letošního roku.

Deník N

Pražské panelové domy jsou čím dál dražší, informuje o tom Deník N. Ten si všímá mimo jiné toho, ceny panelových bytů v Praze rostou rychleji než ceny novostaveb a cihlových bytů. Na vině je především nedostatek jakéhokoliv typu bydlení v hlavním městě.

V posledním roce vzrostly ceny bytů v pražských panelácích až o osm procent. Za stejnou novostavbu vzrostly u novostaveb maximálně o 7 % a na některých místech Prahy dokonce zůstaly téměř stejné. Podle Deníku N je jedním z důvodů zvyšující se ceny paneláků jejich obliba u mladých lidí.

Mladá fronta Dnes

Záchranáři navrhují způsob, jak snížit počet zbytečných výjezdů. Těch je podle záchranářů zhruba dvacet až třicet procent. Ve velkém počtu případů jde o výjezdy, při kterých záchranáři suplují péči jiných lékařů. Podrobnosti se dočtete v Mladé frontě Dnes.

Každý podobný výjezd ale znamená, že pomoc chybí na místech, kde jde opravdu o život. Představitelé záchranné služby proto ministerstvu zdravotnictví předložili návrh, který by měl podobné případy upravovat. Počítá totiž s tím, že by ne všechny případy museli záchranáři odvést do nemocnice, ale pacienty by mohli předat praktickému lékaři nebo domácí péči, doplňuje Mladá fronta Dnes.

Lidové noviny

Už letos by se mezi příslušníky Vojenského zpravodajství mohly objevit posily z aktivních záloh, všímají si toho Lidové noviny. Armáda tím chce zvýšit počet odborníků z oblasti informačních a komunikačních technologií. Právě v této oblasti je totiž specialistů nedostatek.

Podle informací Vojenského zpravodajství, které mají Lidové noviny k dispozici, už řada firem nabídla pomoc a během ledna se mají uskutečnit první jednání. Armáda ale musí řešit i některé problémy. Například to, aby se tímto způsobem nedostali utajované informace o kybernetické bezpečnosti Česka do nepovolaných rukou.

V aktivní záloze bylo loni v Česku téměř 3200 vojáků. Do roku 2030 jich armáda chce mít až deset tisíc. Zájemci o aktivní zálohu musí v současnosti splnit základní šestitýdenní výcvik a účastní se několika cvičení za rok. I to chce armáda pro odborníky usnadnit. IT expertům a lékařům by tak místo kurzu stačilo jen čtrnáctidenní školení.

Hospodářské noviny

Brusel navrhne pravidla pro minimální mzdu, dozvíte se o tom v článku Hospodářských novin. Evropská komise tak vyjde vstříc francouzskému prezidentu Macronovi, který loni zavedení evropské minimální mzdy navrhoval. Výše mzdy ale zřejmě nebude ve všech státech EU stejná.

Evropská komise pravidla pro společnou mzdu navrhne už tento měsíc. Zároveň ale budou lidé i nadále například v Německu pobírat vyšší minimální mzdu než v Česku. Brusel ale po každé zemi chce, aby určila tak vysoké minimální platy, aby její příjemce neohrožovala chudoba.

Regionální deník

Škola vyměnila světla a žákům se rázem zlepšil prospěch, téma regionálního Deníku. Na pražském gymnáziu nainstalovali speciální žárovky, které navozují pocit přirozeného denního světla. Ministerstvo školství teď uvažuje o tom, že osvětlení zavede ve třídách po celé zemi.

Výsledky studentů se po nainstalování takzvaného pro-kognitivního světla zlepšily prakticky okamžitě. Nové žárovky se nejvíc osvědčily v zimních měsících, kdy studentům přirozené světlo chybí.