Záchranné služby kvůli podezření na meningokoka zasahují v Roztokách u Prahy. Týká se asi 80 lidí

Záchranáři, policie i hasiči zasahují v pondělí večer v Roztokách u Prahy kvůli podezření na infekční meningitidu typu B. Zdravotníci mají v péči asi 80 lidí. Nikdo z nich není v ohrožení života. Sdělil to mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant. Meningokokové infekce způsobují zánět mozkových blan. Praha 23:59 21. července 2025 Odhaduje se, že při nákaze bakterií invazivního meningokoka umírá asi deset procent nakažených (ilustrační foto)

Podle Hylebranta se celá událost momentálně vyšetřuje. „Přesnější informace budeme mít zřejmě ráno,“ podotkl. „Na místě máme aktuálně tři inspektory provozu, záchranářskou posádku a posádku s lékařem,“ dodal.

Server Novinky.cz uvedl, že podezření na meningitidu je u lidí z ubytovacího zařízení na Tyršově náměstí. Policisté a hasiči podle serveru uzavřeli okolí objektu.

Odhaduje se, že při nákaze bakterií invazivního meningokoka umírá asi deset procent nakažených, třetina zůstává s následky, jako jsou amputace či hluchota. Očkováním je v ČR chráněna proti typům A, C, W a Y asi polovina dětí do dvou let, u typu B zhruba 70 procent a oběma přibližně třetina teenagerů.

V roce 2017 do statistik v ČR přibylo 68 případů meningokokových onemocnění, deset lidí zemřelo. Potom počet nakažených a zemřelých klesal, v letech 2018 až 2020 byla úmrtí tři. Loni bylo nakažených patnáct a jeden člověk zemřel, podobné to bylo i předloni.