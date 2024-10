Žáci jemnické základní školy po letech znovu pečují o školní skleník. Pěstují rajčata, papriky i okurky

Žáci Základní školy v Jemnici brzy sklidí úrodu z nově zrekonstruovaného skleníku. O plodiny pečují děti v hodinách pracovních činností a vypěstovanou zeleninu i sami sní. S opravami začali učitelé a žáci ještě před prázdninami. Jemnice 23:00 5. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žáci jemnické základní školy po letech znovu pečují o školní skleník | Foto: Anna Leitkepová | Zdroj: Český rozhlas

„No vzniklo to vlastně z nedostatku. Bylo tady jakési skladiště. Něco, co skleník připomínalo, ale vevnitř určitě ne a my jsme nemohli za jednu vyučovací hodinu dojít na školní zahradu, kterou máme, ale je kilometr vzdálená,” vysvětluje vznik skleníku učitelka jemnické školy Jana Průšová.

Žáci jemnické základní školy po letech znovu pečují o školní skleník

Zároveň popisuje výhodu skleníku přímo ve škole: „Ve třídě máme digitální svět, plno krásných plodů, které vidí na tabuli, ale nikdy si je nemůžou ochutnat. Takže tady zažijí všechno to, o čem jinak čtou v učebnicích prvouky, nebo přírodovědě.“

Zatímco letos v nově opraveném skleníku rostou především rajčata, papriky, okurky, nebo dýně, na příští rok plánují změny. Zasadí také hrášek a mrkev.

Skleník nemá vytápění, takže na zimu budou žáci muset květináče přenést do prostor školy, kde neklesne teplota pod nulu.