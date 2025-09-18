Začíná dostavba stezky propojující zlínské sídliště s centrem města. Naváže na páteřní cyklotrasu
Zlín zahájí stavbu poslední části stezky pro chodce a cyklisty, která propojí největší zlínské sídliště Jižní Svahy s centrem města a páteřní cyklotrasou. Práce začnou ve druhé polovině září, při příznivém počasí skončí do Vánoc. Celkové náklady jsou 7,9 milionu korun, 85 procent uznatelných nákladů by měla pokrýt dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, řekl ve čtvrtek mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.
Stavět se bude ve Slunečné ulici a ulici Nad Stráněmi, kde vznikne napojení na dosavadní stezku ve Výletní ulici. Součástí akce je také vybudování vyvýšeného přechodu pro chodce i cyklisty a zvýšených křižovatek, které by měly posílit bezpečnost provozu.
„Za cíl tohoto volebního období jsem si dal propojit naše největší sídliště Jižní Svahy s centrem a navázat ho na páteřní síť cyklostezek. Tento úsek je posledním krokem, kterým tento cíl naplníme. Nezapomínejme, že současně vzniká další cyklistická stavba v okolí horolezecké stěny Vertikon,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek (ANO).
Obyvatelé sídliště musejí po dobu stavby počítat s dopravním omezením. Jde o dočasné zábory parkovacích míst. Místní dopravní omezení mohou stáhnout provoz do jednoho pruhu. Po celou dobu výstavby, až na výjimku při pokládce asfaltu, bude možné vjíždět do slepé ulice Slunečná.
„Původní řešení zde počítalo s jednosměrným provozem, ale občané nás upozornili, že by to nebylo dostatečně komfortní. Projekt jsme proto přepracovali a na nedostatky jsme upozornili projektanta,“ doplnil Čížek.
Souběžně s výstavbou smíšené stezky pro chodce a cyklisty budou pokračovat i práce na modernizaci křižovatky Okružní. Obě akce budou podle zástupců magistrátu koordinované.