Začíná ruční přepočítávání volebních hlasů pro ODS. Jako v pohádce o Popelce, říká předseda soudu

Nejvyšší správní soud čeká v následujících dnech historicky největší kontrola voleb. Reaguje tak na stížnost Tomáše Nováka, podle kterého volební komise nezapočítala jeho preferenční hlas. Správní soud tak ručně zkontroluje volební hlasy ze zhruba poloviny okrsků ve Středočeském kraji. „Znovu uděláme práci volební komise," shrnul v pořadu Jak to vidí Českého rozhlasu Plus předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

„První fáze bude jako v pohádce o Popelce – jedno zrnko popelu, jedno zrnko hrášku. Rozdělit hlasovací lístky, které byly odevzdány pro Občanskou demokratickou stranu, a pak v nich kontrolovat způsob vyplnění: jestli tam jsou preferenční hlasy, nebo nejsou, pro koho jsou… Prostě znovu uděláme práci volební komise,“ vysvětluje ve vysílání Baxa.

Přepočet může znamenat změnu v tom, kteří čtyři kandidáti ODS získají v kraji poslanecký mandát, případně v jakém pořadí se umístí. Celkové rozvržení sil ve sněmovně však přepočet neovlivní.

„Kdybychom došli k závěru, že navrhovatel má pravdu a byly by zjištěny jiné volební výsledky, může se stát, že nakonec bude volba některých dosud zvolených poslanců prohlášena za neplatnou. A namísto toho může soud říci, že byl zvolen jiný kandidát. To je jedna z možností, jak může soud rozhodnout,“ popsal ve vysílání Plusu Baxa.

Po přepočítání volebních lístků by se tak do sněmovny mohl dostat místopředseda ODS Martin Kupka. Chybělo mu jen 104 preferenčních hlasů.

Soud se musí držet obsahu stížnosti

Nejvyšší správní soud začne s přepočítáváním preferenčních hlasů v pondělí. Od úředníků převezme kolem 14. hodiny volební dokumentaci. Přezkoumání výsledků se týká víc než 900 středočeských okrsků. V neděli 19. 11. pak soud projedná stížnost na veřejném jednání.

Je možné, aby soud při kontrole přišel i na další chyby? „Jsme vázáni obsahem návrhu. Není to úřední přepočítávání a revize celého volebního procesu. Naštěstí, protože by to byla práce v úplně jiném rozsahu. Omezíme se na vytýkané vady a ty budeme prověřovat,“ dodává v pořadu Josef Baxa.

Nejvyšší správní soud je volebním soudem od svého vzniku v roce 2003. V minulosti už volební dokumentaci několikrát kontroloval, nikdy ovšem v takovém rozsahu jako nyní, tvrdí Baxa. Na kontrole desítek tisíc volebních lístků bude podle něj pracovat více než 100 zaměstnanců, kteří budou kroužky přepočítávat ručně.

Josef Baxa se v pořadu Jak to vidí dále rozpovídal o možnosti zavedení elektronických voleb, současné podobě Ústavy nebo množících se rasistických útocích. Celý rozhovor si můžete poslechnout v audioboxu.