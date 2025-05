Začínají zápisy dětí do mateřských škol. V některých regionech ale nestačí kapacity

Začínají zápisy dětí do mateřských škol, potrvají do 16. května. O konkrétním termínu rozhoduje ředitel školy spolu se zřizovatelem. Nárok na přijetí do mateřské školy mají všechny děti starší tří let. V některých regionech je pro děti ve školkách málo míst, kapacity zabírají i děti, které měly odklad. Docházka dětí do mateřské školy zvyšuje podle odborníků šance dětí na vyšší vzdělání, zároveň umožňuje rodičům dřívější návrat do práce.

