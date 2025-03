‚Začínat na dvaceti tisících hrubého není atraktivní.‘ Sociální pracovníci stárnou a mladí se nehrnou

V sociálních zařízeních v Česku chybí tisíce zaměstnanců, upozornila na to Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Zároveň varovala, že stárnutí populace bude tento problém ještě zhoršovat. Pracovníci chybí i v Ostravě, kde v sociálních službách už teď působí zhruba o sto lidí méně, než by bylo potřeba. Magistrát chce zajistit, aby se mohli žáci zajít podívat do zařízení, kde pečují o postižené nebo o seniory. Slibuje si od toho zvýšení zájmu. Ostrava 14:38 10. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V sociálních zařízeních v Česku chybí tisíce zaměstnanců (ilustrační foto) | Zdroj: Jsme MILA, z. s.

„Když někomu řeknete, že pečujete o lidi s mentálním postižením, tak na to reagují slovy, že by to nemohli dělat,“ říká Jitřenka Wrožynová, která pracuje v ostravském Duhovém domě pro lidi s postižením. Sama je spokojená a říká, že žádný den tady není stejný.

Lidé chybí i v Ostravě, kde v sociálních službách už teď pracuje zhruba o stovku lidí méně, než by bylo potřeba.

„Je to práce s lidmi, každý den může být jiný, někdy je ta rutina, ale můžeme si to ozvláštnit tím, že je doprovázíme do kina, ven, do restaurací. Jakákoliv taková činnost je vítaná. Hlavně, aby se dostali ven,“ doplňuje.

Anebo poznávat hromadnou dopravu s Honzou na invalidním vozíku: „Cestuje po Ostravě sám a potom dělá třeba přednášku pro klienty o nových typech tramvají či vlaků, to je jeho záliba,“ vypráví o odborníkovi na dopravní prostředky.

Jitřenka ale na konci roku půjde do důchodu. „Už to stačí, dělám celý život bez přerušení. Asi mi to bude chybět mezi lidmi, je to tady veselé.“

Jitřenka Wrožynová z Duhového domu v Ostravě. V práci je spokojená, ale chystá se do důchodu a bude těžké za ni najít náhradu | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Vedoucí Duhového domu Nikola Šimíková bude muset sehnat náhradu. „Určitě v předstihu několika měsíců budeme řešit výběr nového zaměstnance, což bude velmi těžké,“ přiznává.

Do sociálních služeb se lidé nehrnou. Své o tom ví i Jan Seidler, ředitel Domova seniorů Korýtko. Ten se do roka rozroste a bude potřebovat desítky nových pracovníků.

„Z toho mám osobně velké obavy, protože vím, že mě to čeká v roce 2026 a nevidím moc světlo na konci tunelu. Za ty platy, které jim můžu nabídnout. Pro nikoho není atraktivní začínat na dvaceti tisících hrubého a mít provoz 24 hodin sedm dní v týdnu včetně svátků, prázdnin, víkendů,“ popisuje ředitel Seidler.

‚Mladí nemají představu‘

Řada pracovníků v sociálních službách už má vyšší věk a mladí lidé nemají o tuto kariéru zájem. Podle Martiny Pavelkové z ostravského magistrátu je to i tím, že jim chybí informace.

„Žádný žák vám ve škole neřekne, já chci být sociální pracovník. A proč? Protože si vůbec nedovede představit, co ta práce znamená. Co pro to udělat? Důležité je změnit obraz, umožnit jim, aby měli volný přístup do služeb a aby si to dovedli reálně představit, co děláme,“ dodává.

Právě o to se chce na ostravských školách postarat. Nízké platy ale město vyřešit nemůže. Stanovují se podle tabulek, které schvaluje vláda.