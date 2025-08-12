‚Začnu tu firmu topit.‘ Balaštíková z ANO měla poslat na exmanželovu firmu kontrolu, Babiš zuří
Poslankyně hnutí ANO Margita Balaštíková se podle úterního zjištění Seznam Zpráv snažila poškodit firmu svého bývalého manžela, když na něj nechala od roku 2023 poslat několik hygienických kontrol. Využít k tomu mimo jiné měla kontakt na ředitelku zlínské hygieny. Vyplývá to z nahrávek, které tajně pořídil sám manžel Balaštíkové. Poslankyně však odmítá, že by s prověrkami měla něco společného, a existenci nahrávek popírá.
Jak napsaly Seznam Zprávy, Balaštíkovou začal její manžel Josef Balaštík nahrávat už před dvěma lety během jejich rozvodu, kdy u nich doma několikrát musela zasahovat i policie.
Podle svých slov se cítil ohrožený a chtěl mít důkazy, že mu jeho žena vyhrožuje a nadává mu. Použil k tomu mobil a diktafony schované v kuchyni nebo u akvária.
Později zjistil, že Balaštíková v zaznamenaných jak osobních, tak telefonických rozhovorech nerozebírá s různými lidmi jen rozvod, ale také firmu ChemProgres vyrábějící čisticí prostředky pro zemědělce, v níž je jednatelem.
‚Začnu tu firmu topit‘
„No a jak já budu mít rozvod a vystěhování, tak začnu tu firmu topit,“ uvedla poslankyně na nahrávce z 15. května roku 2023, na níž hovořila se dvěma známými. V červenci na další nahrávce řekla, že společnost „pošle do kytek přes kontroly“.
V rozhovoru zaznamenaném v září 2023 pak Balaštíková pronesla, že byla na obědě s ředitelkou krajské zlínské hygieny Evou Sedláčkovou, které podle svých slov pomohla udržet se ve funkci.
„Jo a mimo jiné jsem jí řekla, že nad tou firmou už nedržím ochrannou ruku, prostě ať je zkontrolují a všecko, co tam jsou za nedostatky, ať jim napálí pokuty, až se z toho poserou,“ řekla poslankyně na stejné nahrávce, kde také zmínila, že chce dovést firmu k zániku, aby si mohla založit novou se stejným sortimentem.
Příkaz ‚něco najít‘
O měsíc později Balaštíková v hovorech poprvé uvedla i konkrétní jméno úřednice D. K. (není jisté, že její role v případu se shoduje s tou, jakou popisovala Balaštíková na nahrávkách), která dostala příkaz při kontrolách „něco najít“.
Ze záznamu vyplývá, že zmíněná úřednice dříve odmítla podobné rozkazy plnit a měla kvůli tomu problémy s vedením zlínské hygieny.
Balaštíková na nahrávce dokonce řekla, že K. nechtěla ustoupit a skončila bez prémií, ale že situace už se změnila. „Teď si jí vážím. Teď ji tam pošlou, najdi to, dej jim čočku….Ta si na nich pochutná,“ pronesla poslankyně za ANO.
Z další nahrávky je pak zřejmé, že ředitelka hygieny Sedláčková nabídla Balaštíkové, aby se s výsledkem prověrky ve firmě ChemProgres seznámila. Oznámila jí rovněž, že protokol má hodně stran, což politička uvítala s radostí.
Balaštíková popírá, Sedláčková mlčí
Sama šéfka hygieny Sedláčková se zatím k celému případu nijak nevyjádřila. Její zástupkyně Růžena Bednaříková pouze Seznam Zprávám zaslala e-mail, v němž stálo: „K vašemu dotazu vám sdělujeme, že danými informacemi nedisponuje.“
Zmiňovaná úřednice D. K. o případu s novináři nechtěla mluvit vůbec a odvolala se na to, že jí to vnitřní pravidla instituce zakazují.
Balaštíková, která je trojkou na kandidátce ANO pro letošní sněmovní volby, kontakt na Sedláčkovou zcela popřela. „Ani nevím, jak bych to dělala. Že bych jí zavolala? Vždyť by mě poslala do háje.“ Stejně tak odmítla existenci jakýchkoliv nahrávek, kde s ředitelkou hygieny mluví.
Případ prošetřuje policie
Ke zlínským kriminalistům se trestní oznámení dostalo v dubnu. „Případ prověřujeme, v tuto chvíli k němu není možné podávat jakékoli informace,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Poslankyně Balaštíková zároveň pro Seznam Zprávy řekla, že o policejním prošetřování nic neví. Několikrát rovněž zopakovala, že žádný boj proti manželovi a jeho firmě nevede.
„Já jsem nic neudělala. Já se na rozdíl od jiných můžu ráno probudit a podívat se do zrcadla. A ani se ze sebe nemusím poblít.“
K celé situaci se pro Seznam Zprávy vyjádřily i špičky hnutí ANO. „Osobní záležitosti a okolnosti rozvodu komentovat nebudu, pokud ale existuje podezření, že paní Balaštíková zneužila svou funkci, musí to okamžitě vysvětlit. To je pro mě nepřijatelné,“ uvedl předseda hnutí Andrej Babiš.
„Dělá to na mě dojem vyřizování rodinných účtů po rozvodu, počkám si proto na vysvětlení paní Balaštíkové,“ doplnil jej místopředseda ANO Karel Havlíček.