Advokátní komora žádá trest pro Zadehova soudce. Žalobce pustil ke strategii obhajoby

Advokátní komora podle zjištění Radiožurnálu požaduje kárné stíhání brněnského soudce Michala Kabelíka. Letos v zimě totiž zpřístupnil státnímu zastupitelství rozsáhlé materiály obhajoby íránského podnikatele Shahrama Abdullaha Zadeha. Ten je obžalován z údajných miliardových daňových úniků a vedle toho také pro podezření z ovlivňování svědků v původním případu. Brno 6:00 1. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Íránský podnikatel s českým občanstvím Shahram Abdullah Zadeh | Foto: Anna Vavríková / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Sám soudce jakékoliv pochybení odmítá. Podle advokátní komory byl ale jeho postup při založení důvěrné komunikace Zadeha s obhájci do spisu nezákonný. Protistrana tím totiž získala mimo jiné přístup ke strategii celé obhajoby.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Advokátní komora požaduje kárné stíhání soudce Kabelíka. Zpřístupnil totiž státnímu zastupitelství rozsáhlé materiály obhajoby íránského podnikatele Zadeha. Více si poslechněte v reportáži Jakuba Troníčka.

„Reálně se jedná o tisíce stránek materiálů obhajoby. Jsou to vyjádření našeho klienta, koncepty různých podání, stížností, otázky pro svědky, z nichž někteří dosud vyslechnuti nebyli. Čili státní zastupitelství má momentálně k dispozici naši přípravu na svědky a otázky, které hodláme, nebo jsme hodlali těm svědkům položit,“ vypočítává pro Radiožurnál Zadehova obhájkyně Alena Kojzarová.

Olomoucké vrchní státní zastupitelství tak prý získalo detailní přehled o důvěrné komunikaci klienta s jeho obhájci nebo náčrty jejich další strategie.

Zamítnuto. Ústavní soud nevyhověl stížnosti podnikatele Zadeha proti pokračující vazbě Číst článek

A do spisu se podle ní neoprávněně dostaly i ryze soukromé fotografie dětí nebo manželky, stejně jako zdravotní dokumentace. „Všechny tyto informace jsou nejen založeny momentálně v tomto trestním spise, ale má je k dispozici státní zastupitelství, které vystupuje jako obžaloba v obou dvou případech,“ dodala Kojzarová.

Celý spor se týká projednávání druhé Zadehovy kauzy – tedy podezření, že měl organizovat ovlivňování svědků v původním „daňovém“ případu. Celá situace nastala letos na konci února, když brněnský soudce Michal Kabelík dostal do ruky výsledky znaleckého zkoumání Zadehova zabaveného tabletu.

Třídění dat podle soudce nebylo možné

Přílohou posudku byl také disk s kompletními daty staženými z paměti tohoto zařízení. A místo toho, aby soudce materiály nejdříve protřídil a vybral jen ty, které s řízením souvisejí, tak ho zkrátka rovnou předal všem účastníkům tak, jak ho předtím dostal. Tedy i s obsáhlými materiály obhajoby nebo se soukromými daty.

Zadeh neuspěl s žalobou na stát. Chtěl téměř tři miliony odškodného za vazbu Číst článek

Právě ta měl ale podle advokátní komory z posudku spolu se soukromými daty vyřadit. „My jsme se naprosto jednomyslně shodli, že se jedná o nepřiměřený a nezákonný zásah do práva na obhajobu na straně jedné a do práva na soukromí na straně druhé,“ konstatoval šéf výboru na ochranu advokátů této profesní organizace Marek Nespala.

Komora proto podle něj v nejbližší době podá k rukám ministra spravedlnosti v demisi z hnutí ANO Roberta Pelikána podnět k zahájení kárného stíhání soudce. Sám Kabelík každopádně jakékoliv pochybení v tomto směru odmítá.

„Samozřejmě, že ten postup byl v pořádku, jinak bych to nedělal,“ řekl Radiožurnálu Kabelík. Vytřídění komunikace s obhájci nebo intimních materiálů podle něj nebylo technicky možné a navíc by podle něj ani nemělo oporu v zákoně.

'Nestihl jsem to zúřadovat.' Státní zástupce přiznal chybu v Zadehově kauze, trestem je snížení platu Číst článek

„Vydaná věc slouží jako důkaz a tudíž mají všechny strany řízení právo se s ní seznámit. A pokud je tam nějaká komunikace, soukromá nebo s obhájci, tak je to úplně jedno, to není žádný odposlech,“ uvedl soudce s odkazem na nepřípustnost odposlouchávání hovorů klienta s obhájcem.

Zda na Kabelíka ministr spravedlnosti kárnou žalobu skutečně podá, jak požaduje advokátní komora, není jasné. Resort totiž na otázky Radiožurnálu ani po týdnu nereagoval.

Problémy už v minulosti

Podnět Pelikánovi v tomto směru každopádně podal i šéf sněmovního ústavně právního výboru Marek Benda z ODS. I on přitom poukázal na zákonnou ochranu komunikace mezi obviněným a advokátem.

Ústavní soud odmítl další Zadehův podnět. Tentokrát si stěžoval na prodloužení vazby Číst článek

„Pokud je pravda, že k tomuto došlo, tak to považuji za opravdu velký problém. Kdyby se toto povolilo jako praxe, tak když se někomu prolomím do telefonu, tak vůbec nemusím posuzovat, co souvisí s trestnou činností, nebo nesouvisí a co je kryto advokátním tajemstvím a komunikací klienta s advokátem. To je posun pro mě naprosto nemyslitelný,“ poznamenal v této souvislosti Benda.

A právě zmíněnou ochranu vzájemné komunikace obviněných s jejich právníky přitom nelze jakkoliv obcházet, vysvětluje například šéf katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jiří Jelínek: „Jestliže počítač obsahuje i údaje o obhajobě obviněného, např. korespondenci s obhájcem, tak v takovém případě jsou to údaje, se kterými se nemůže zacházet tak, že se zpřístupní stranám. Protože trestní řád zakazuje odposlech a záznam telekomunikačního provozu mezi obviněným a obhájcem a tím spíše nelze obcházet tento zákaz tím, že se získají tyto materiály z počítače.“

Není to přitom poprvé, co je v kauzách íránského podnikatele problém s prolomením ochrany jinak důvěrné komunikace. Výtku už dostal loni tehdejší státní zástupce v daňové kauze Michal Galát. Nevyřadil totiž ze spisu neoprávněné odposlechy Zadeha a jeho obhájců. Už předtím za to byli potrestáni i příslušní policisté.

Komplikovaná kauza se týká údajných miliardových daňových úniků z let 2012 a 2013, a to při obchodech s pohonnými hmotami ze zahraničí. Zadeh od počátku jakoukoliv vinu odmítá. Líčení v této věci pokračuje v pátek u brněnského krajského soudu.