‚Žádnou revoluci nečekáme, ale nějaké překvapení je vždy.‘ STAN si zvolí vedení, Rakušan nemá vyzyvatele

Delegáti hnutí STAN v sobotu v Praze zvolí nové vedení hnutí. Naposledy se kvůli tomu strana sešla před třemi lety. Tehdy to bylo mimořádně, protože po sérii afér, ve kterých politici hnutí figurovali, odstoupila většina místopředsedů. Od té doby ale hnutí zdvojnásobilo volební preference a většina současného vedení si chce svá křesla udržet. Praha 6:00 17. května 2025

Vít Rakušan před třemi lety v Hradci Králové obhájil post předsedy s 296 hlasy. Podobný úspěch nejspíš sklidí i nyní, ve volbě totiž nemá protikandidáta.

Starostové a nezávislí si zvolí nové vedení. Od minulého sněmu hnutí výrazně stouply preference ve volebních modelech, předseda Vít Rakušan proto nemá vyzyvatele

„Stojím v čele Starostů šest let a myslím, že jsem je provedl ne úplně jednoduchým obdobím. Za tu dobu se ze Starostů určitě stal nepominutelný hráč v české politice a stále mám vůli, chuť a energii to, co se nám povedlo, posunout ještě dál,“ prohlásil Rakušan.

Jeho zástupce, první místopředseda a současný ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček také nemá vyzyvatele. Svůj post chtějí obhájit i všichni místopředsedové, například poslankyně Michaela Šebelová. „Žádnou revoluci ve Starostech nečekáme, ale ono to tak bývá, když jsou ty volby tajné, vždycky nějaké překvapení je,“ uvedla pro Radiožurnál.

„Tím, že jsem místopředsedkyní třetím rokem, tak budu apelovat na to, že jsme se snažili zlepšit vnitřní komunikaci dovnitř do hnutí. To si myslím, že se nám povedlo. Já jsem ještě měla na starost mladé Starosty, náš mSTAN, a to mě moc bavilo, v tom bych chtěla pokračovat,“ popsala Šebelová.

„Hnutí STAN můžu dát proevropský rozměr politiky. Můžu pomoci s akcentem na to, že jsme proevropské hnutí, které uznává, že jsme součástí Evropy,“ věří europoslanec Jan Farský, který je ve stejné pozici jako Šebelová.

‚Denně ve styku‘

Hnutí má ale pro řadové místopředsedy celkem čtyři křesla, které zastávají kromě Šebelové a Farského ještě poslanec Jan Lacina a náměstek plzeňského hejtmana Pavel Čížek, ale kandidátů je letos pět. Nově se o něj uchází náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák, jednička na kandidátce Starostů v Praze.

Změní se ale nejspíš i širší předsednictvo. Odchází z něj totiž poslanec Jan Kuchař anebo ministr školství Mikuláš Bek.

„Nekandiduji do Sněmovny a myslím si, že členové předsednictva by měli být v Praze, aby spolu byli hodně v kontaktu. To se na dálku nedá dělat. Myslím si, že role předsednictva je natolik významná, že je potřeba, aby byli spolu hodně v kontaktu. Ta pozice je dobrá především pro poslance, kteří jsou spolu opravdu denně ve styku,“ přibližuje Bek.

V řadovém předsednictvu by se tak mohly objevit nové tváře. Nominaci od krajského výboru má třeba ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák nebo poslankyně Barbora Urbanová.

Přestože o sobě mluví jako o kované liberálce, chce, aby hnutí bylo názorově vyrovnané. „I z diskusí s mými konzervativnějšími kolegy častokrát vzešlo lepší řešení problému, než které jsem dokázala přinést já. Chci, abychom směřovali k tomu, že každý hlas bude dostatečně slyšet,“ vysvětluje Urbanová.

Volební sněm Starostů začne v sobotu o půl desáté a vystoupí na něm mimo jiné i premiér Petr Fiala (ODS). Starostové by také měli představit svůj předvolební program a odstartovat další fázi kampaně.