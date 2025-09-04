Žádný alkohol na veřejnosti, odsouhlasili radní ve Vamberku. Výjimku mají pouze novoroční oslavy
Zastupitelé ve Vamberku odsouhlasili omezení pití alkoholu na veřejnosti. Vyhláška má podle vedení města poskytnout městské policii nástroj, jak řešit projevy opilství na veřejnosti. Strážníkům nové nařízení umožní nejen udělit pokutu, ale také zabavit otevřený alkoholický nápoj.
Konzumace alkoholu bude podle vyhlášky zakázána na Husově náměstí a ulicích v centru města, kde je podle starosty města Jana Rejzla (STAN, nekandiduje do Sněmovny) největší výskyt problémů.
Plzeň navyšuje počet veřejných míst se zákazem pití alkoholu. Chce zamezit shlukování opilých lidí
„Vyhláška se nevztahuje na restaurační zařízení, zahrádky a podobně, stejně jako na kulturní a společenské akce. Výjimkou je též Silvestr a Nový rok,“ uvedl pro Český rozhlas Hradec Králové.
„Tento nástroj samozřejmě nevnímáme jako všespásný, represe jde vždy ruku v ruce s prevencí a sociální prací, ale je to střípek do mozaiky, ke kterému jsme se odhodlali dle zásady lepší něco než nic. Což souvisí se stavem přestupkového práva v ČR, které často mnoho řešení nenabízí a často města a obce staví do světla, že zavírají před problémy oči. To nechceme,“ doplnil Rejzr.
Vedle klasické pokuty, která podle něj není účinná, je nová možnost zabavení věci, typicky otevřeného a požívaného alkoholického nápoje.
Obecně závazná vyhláška začne od 1. ledna příštího roku.