Žádný alkohol na veřejnosti, odsouhlasili radní ve Vamberku. Výjimku mají pouze novoroční oslavy

Zastupitelé ve Vamberku odsouhlasili omezení pití alkoholu na veřejnosti. Vyhláška má podle vedení města poskytnout městské policii nástroj, jak řešit projevy opilství na veřejnosti. Strážníkům nové nařízení umožní nejen udělit pokutu, ale také zabavit otevřený alkoholický nápoj.

Vamberk Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Podle Světové zdravotnické organizace vypije průměrný Bělorus 17,5 litru čistého alkoholu ročně (ilustrační snímek).

Město Vamberk zakazuje pití alkoholu na Husově náměstí a v ulicích v centru (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Konzumace alkoholu bude podle vyhlášky zakázána na Husově náměstí a ulicích v centru města, kde je podle starosty města Jana Rejzla (STAN, nekandiduje do Sněmovny) největší výskyt problémů. 

2:26

Plzeň navyšuje počet veřejných míst se zákazem pití alkoholu. Chce zamezit shlukování opilých lidí

Číst článek

„Vyhláška se nevztahuje na restaurační zařízení, zahrádky a podobně, stejně jako na kulturní a společenské akce. Výjimkou je též Silvestr a Nový rok,“ uvedl pro Český rozhlas Hradec Králové.

„Tento nástroj samozřejmě nevnímáme jako všespásný, represe jde vždy ruku v ruce s prevencí a sociální prací, ale je to střípek do mozaiky, ke kterému jsme se odhodlali dle zásady lepší něco než nic. Což souvisí se stavem přestupkového práva v ČR, které často mnoho řešení nenabízí a často města a obce staví do světla, že zavírají před problémy oči. To nechceme,“ doplnil Rejzr.

Vedle klasické pokuty, která podle něj není účinná, je nová možnost zabavení věci, typicky otevřeného a požívaného alkoholického nápoje. 

Obecně závazná vyhláška začne od 1. ledna příštího roku.

Jiří Hofman, kma Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme