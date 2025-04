Žádný kyberútok, technické problémy. Úřady mírní vysvětlení, proč nezveřejnily kritizovanou vyhlášku

Mohl za to útok hackerů? Ne, šlo pouze o technické problémy. Úřad vlády koriguje dřívější vysvětlení resortu průmyslu a obchodu, proč nezveřejnilo včas návrh kritizované vyhlášky, kvůli které by mohly bezpečnostní složky vidět, které weby lidé navštěvují. Vyplývá to z odpovědi, kterou server iROZHLAS.cz získal na základě žádosti podle informačního zákona.

