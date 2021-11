Další nejasnost kolem milosti: matka podnikatele Podroužka o ni žádala v době, kdy nebyl stíhaný

V případu omilostněného podnikatele Pavla Podroužka přibyla další nejasnost. Jeho matka žádala prezidenta Miloše Zemana o milost v době, kdy vůbec obviněný nebyl.

Policie muže začala podruhé stíhat za krácení daní až 13 dní poté, co na Hrad žádost o milost dorazila. Vyplývá to dokumentů, které Radiožurnál získal podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Kriminalisté ho tehdy začali stíhat podruhé, předtím žalobkyně stíhání zrušila.

Prezident podnikatele omilostnil letos v září kvůli zdravotním důvodům. Radiožurnál a server iROZHLAS.cz ale nedávno zjistily, že i když má být Podroužek těžce nemocný, přesto rozvíjí byznys i v Karibiku.

Bylo 8. června 2021, když na pražský Hrad dorazila žádost Hany Podroužkové. Chtěla omilostnit svého syna Pavla kvůli krácení daní v řádu milionů korun. V žádosti argumentuje, že má starost o syna, který je vážně nemocný.

„Uvádí, že má starost o život a zdraví obviněného, protože je ve špatném zdravotním stavu, což se podle ní neslučuje s možností eventuálního výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody,“ píše se v dokumentu ministerstva spravedlnosti, který shrnuje základní informace o Podroužkově zdraví.

Jenže v tu dobu její syn vůbec stíhaný nebyl. Pražští kriminalisté ho podruhé obvinili až o 13 dní později. Což lze vyčíst z usnesení pražského městského státního zastupitelství, kterým bylo trestní stíhání Pavla Podroužka kvůli milosti zastaveno.

„Policejní orgán vydal dne 21. 6. 2021 usnesení, jímž zahájil trestní stíhání pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby,“ píše se v dokumentu, který Radiožurnál získal podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Neobvyklá žádost

Na dotaz, zda je obvyklé, aby podezřelý žádal o milost ještě dřív, než je vůbec obviněný, ředitel tiskového odboru Pražského hradu Jiří Ovčáček připustil, že není.

„Nicméně to není vyloučené a v několika případech se tak již stalo,“ uvedl Ovčáček pro Radiožurnál. Kdy k tomu došlo, už neupřesnil.

Proč Podroužkova matka Hana žádala o milost v době, kdy její syn nebyl stíhaný, není jasné. Ona sama se odmítla o čemkoliv bavit. „Nebudu se k ničemu vyjadřovat,“ odbyla jakékoliv dotazy, když ji reportéři navštívili u ní doma. A k zastižení pak nebyla ani ve firmách, kde figuruje ve správní radě.

Stejně tak to nechtěl komentovat ani Podroužek. Aniž si vyslechl otázku, řekl, že nemá čas. „Ne, nemám. Děkuju, na shledanou.“

Klientské tlaky?

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nechtěl komentovat konkrétní případ, v obecné rovině se ale podivil nad tím, že někdo žádá o milost v této fázi trestního řízení. „Je to zcela neobvyklé,“ řekl soudce.

Podle bývalé ústavní soudkyně Elišky Wagnerové takové jednání naznačuje, že Podroužek si byl vědom, že by z kauzy nemusel vyváznout. „Z toho vykukuje, že si byl vědom toho, že pravda vyplyne napovrch, že tam něco nesedí. A tak požádali o milost. Zkrátka asi věděl, proč o tu milost žádá.“

Podle analytika protikorupční organizace Transparency International Milana Eibla je to jedna z okolností, která ukazuje na podezření, zda nemohlo na udělení milosti dojít ke klientelistickým tlakům.

„Jako nestandardní působí v kombinaci se staršími lékařskými zprávami skutečnost, že bylo zažádáno o milost ještě předtím, než vůbec k trestnímu stíhání došlo,“ míní Eibl.

Fiktivní faktury

Policie Podroužkovi kladla za vinu, že na přelomu roku 2017 a 2018 zahrnul do účetnictví celkem dvou společností fiktivní faktury.

„V úmyslu získat majetkový prospěch z nezákonné optimalizace vlastní daňové povinnosti, vykázal v kontrolním hlášení účelové daňové doklady na neexistující přijatá zdanitelná plnění, na jejichž základě si neoprávněně uplatnil odpočet daně z uvedených dokladů,“ píše se v dokumentu pražského městského státního zastupitelství.

Už v minulosti kvůli tomu samému případu obviněn byl. Konkrétně na konci roku 2020, ale dozorová státní zástupkyně vyhověla jeho stížnosti a letos v březnu obvinění zrušila a nařídila policii, aby případ nadále prověřovala.

Kriminalisté nakonec dospěli k názoru, že Podroužkovo jednání je trestný čin, ale snížili výši způsobené škody z 9,7 milionu na 7,8 milionu.

Milost platí

I když někteří experti podání žádosti o milost ještě před obviněním považují za neobvyklé, z právního podhledu to nemá při udělení milosti vliv.

Potvrzuje to například mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala, tedy úřadu, který případ krácení daní dozoroval.

„Prezident republiky může vydat aboliční rozhodnutí jak ve vztahu k trestnímu stíhání dosud nezahájenému, tak ve vztahu k trestnímu stíhání již probíhajícímu. Otázka, kdy je o milost požádáno, pak nehraje zásadní roli,“ reagoval pro Radiožurnál.

Prezident se podle Ovčáčka řídil tím, v jaké fázi případ byl, když rozhodoval o milosti. „Je oprávněn rozhodnout i o tom, aby se trestní řízení vůbec nezahajovalo. Z tohoto důvodu není podstatné, zda v době podání žádosti o milost, již bylo trestní řízení zahájeno či nikoliv a na platnost udělené milosti to nemá žádný vliv. Podstatný je stav trestního řízení v době, kdy je milost s návrhem ministryně spravedlnosti předložena panu prezidentovi k rozhodnutí a v té době již trestní řízení zahájeno bylo.“

Abolici, tedy zastavení trestního stíhání, využil Zeman teprve potřetí za celou dobu svého prezidentování.

Odpuštění podmínky

Miloš Zeman podnikateli odpustil nejen trestní stíhání, ale i podmínku za řízení v opilosti. Zákaz řízení mu ponechal. Policisté Podroužka chytili podnapilého za volantem dne 26. září 2018, dechová zkouška ukázala 2,6 promile alkoholu v krvi.

Jenže jak zjistil Radiožurnál, podnikatel o zrušení podmínky ani nežádal. Prezident mu podmínku odpustil ze své vlastní vůle.

„O prominutí podmíněně odloženého trestu odnětí svobody žádáno nebylo a prezident republiky tento trest prominul nad rámec podané žádosti o milost,“ sdělil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Mluvčí Ovčáček to vysvětluje tím, že Podroužek se v době podmínky dopustil dalšího trestného činu a prezident tak chtěl předejít tomu, aby podnikatel neskončil za určitých okolností ve vězení.

Konkrétně ho podle zjištění Radiožurnálu totiž policisté v březnu 2020 ve dvě hodiny ráno v Olomouci nachytali, jak řídí, ačkoliv v té době měl kvůli jízdě v opilosti odebraný řidičský průkaz. Z rozsudku olomouckého okresního soud plyne, že za to zaplatil pokutu 60 tisíc.

„Toto další odsouzení sice bylo podle § 69 odst. 3 trestního zákoníku zahlazeno, nicméně i přesto zde zůstala určitá možnost, že by soud (při hodnocení toho, zda omilostněný vedl ve zkušební době podmíněného trestu řádný život) k tomuto odsouzení (vedle případných dalších skutečností) přihlédl a rozhodl o přeměně trestu na nepodmíněný; tím by milost, týkají se pouze zastavení trestního stíhání, ztratila smysl,“ zdůvodnil Ovčáček.

Podle analytika Eibla je i v tom toto prezidentovo rozhodnutí neobvyklé. „Není ani zřejmé, proč na jednu stranu zůstávají pochybnosti ohledně zdravotního stavu, ale zároveň byly nadstandardně vyhodnoceny možné důsledky podmínečného trestu, o jehož zastavení ani nebylo žádáno.“

Dominikánská stopa

Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál už na začátku měsíce upozornily na další podezřelou okolnost. Byznysmen má být – alespoň podle žádosti – už tři roky vážně nemocný. Ve skutečnosti ale dál podniká. Od roku 2019 se dostal do vedení šesti firem.

Jak jde jeho zdravotní stav dohromady s podnikáním, není jasné. Ačkoliv má být velmi vážně nemocný, nebránilo mu to, aby pár dní po udělení milosti nechal zapsat do obchodního rejstříku českou pobočku společnosti EPI Private bank.

Její mateřská firma sídlí v Dominikánské republice. I za tuto dominikánskou „matku“ sám Podroužek podle dokumentů z obchodního rejstříku jedná. Z notářského zápisu uloženého ve sbírce listin dokonce vyplývá, že v dubnu 2019 navštívil daňový ráj osobně, aby firmu zapsal do tamního rejstříku.

Firma v Dominikánské republice ale není jediná, kde se Podroužek v posledních třech letech angažoval. Působí v dalších pěti společnostech, které mají sídlo v Brně, Praze a Olomouci. Stal se ředitelem, předsedou představenstva nebo jednatelem.

Jak to všechno při své nemoci zvládá, nechtěl Podroužek vysvětlit. „Když jsem vylezl z nemocnice, řekli mi tři čtvrtě roku, a to bylo řečeno nadneseně, ale já si řekl, že se postavím znovu na nohy. Intenzivně pracuju tři hodiny ráno, pak jsou to už mechanické věci, třeba že se s někým potkám,“ uvedl jen.

Milost už řeší policie

Prezident Zeman podle dokumentů podepsal milost pro Podroužka 9. září, oficiálně ji pak oznámil o pět dní později. Tedy v době, kdy kolem jedenácté hodiny dopoledne přijel do Ústřední vojenské nemocnice a zůstal tam osm nocí. Jeho stav i důvod hospitalizace byl v té době opředen nepravdivými informacemi.

Omilostněním podnikatele se na začátku listopadu začala zabývat policie, jak Radiožurnálu potvrdily dva důvěryhodné zdroje.