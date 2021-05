Vyměnit procházející řidičák půjde od června online. Stačí elektronická identita a datová schránka

Konec dlouhého čekání na úřadě, pokud máte propadlý řidičský průkaz, slibuje vláda. Výměnu dokladu je totiž od června možné vyřídit přes internet - konkrétně přes Portál občana. Průkaz si řidič vyzvedne na úřadě, který si sám vybere. Kvůli pandemii vláda loni prodloužila platnost propadlých dokladů, ale stovky tisíc řidičů si je teď už musí vyměnit. Praha 7:01 31. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výměna online platí pouze v případě procházejících řidičských průkazů. (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Profimedia

Držitelé řidičských průkazů, kterým končí platnost nebo které propadly, se už od června vyhnou nutnosti návštěvy úřadu. Výměnu dokladu vyřídí z domova na pár kliknutí přes Portál občana. Jak konkrétně, to popisuje ředitel odboru e-govermnetu ministerstva vnitra Roman Vrba.

„Chci nový řidičský průkaz, protože mi skončila jeho platnost, tak kliknu na sekci podání, tam je záložka další podání, kde je žádost o vydání řidičského průkazu, kliknu na to.“

Objeví se formulář, ve kterém je většina údajů předvyplněná... „Jedinou věc, kterou vyplňujete, je město, ve kterém si průkaz nakonec vyzvednete. Potom tam uvidíte svoji fotografii, která je vždycky ze systému ta nejaktuálnější - z centrálního registru řidiče, občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Zaškrtnete, že fotografie souhlasí,“ popisuje Vrba.

„Následně kliknete na tlačítko závazně prodat žádost a to je všechno. Přijde vám email, že žádost byla podaná, je to velmi jednoduché,“ dodává.

Pouze procházející průkazy

O výměnu řidičského průkazu přes internet lze požádat pouze tehdy, pokud jeho platnost už skončila nebo vyprší za méně než 90 dnů. V případě ztráty dokladu, zničení, krádeže, vystavení prvního průkazu nebo v případě expresní výměny je stále nutné se dostavit osobně na úřad. Důvodem je úhrada správního poplatku. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) ale slibuje, že postupně resort nabídne online také další případy žádostí o řidičské průkazy.

„Je to dáno tím, že objem podkladů, které jsou nezbytně nutné třeba pro to, aby se vystavil nový, je větší, takže se to musí dělat postupně s tím, že od roku 2023 to bude na všechny možnosti,“ říká ministr.

Havlíček i tak očekává, že mezi řidiči bude o novinku zájem. „Podle našich informací v tomto roce propadá platnost přibližně u 280 tisíc řidičáků, které by logicky bylo třeba vyměnit. Ale ze zkušenosti víme, že zhruba třetina lidí svůj průkaz už nevyměňuje. Jedná se o starší lidi, seniory a podobně.“

Pro přihlášení do Portálu občana, kde se o výměna žádá, je nutné mít například bankovní identitu nebo například využívat službu mojeID. To jsou prostředky, kterými při online komunikaci se státem občan prokazuje svou identitu. Další podmínkou je datová schránka. Tu je možné zřídit právě pomocí elektronické identity.

„Datovky velmi dobře umí to, do čeho bychom museli investovat, že je někde zaznamenáno, že jsem to podání učinil. Myslím si, že když si ji může na kliknutí předtím zřídit, tak to uživatele neomezuje,“ vysvětluje Roman Vrba z ministerstva vnitra.

Ministerstvo dopravy přitom o výměně řidičského oprávnění přes internet mluvilo poprvé už před dvěma lety. Další plány státu na zpřístupnění služeb online ale nabraly skluz - do února měly úřady připravit seznam agend na zdigitalizování. Část z nich to ale nestihla, plán musí doplnit do půlky září.