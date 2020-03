Mynářova firma zřejmě bude vracet dotaci penzionu v Osvětimanech. Kontrola odhalila pochybení v žádosti

Osvětimanský penzion, který provozuje firma Vratislava Mynáře, má další problém. Dotační úřad Regionální operační program Střední Morava přišel na to, že Mynářova firma Clever Management neměla obdržet dotaci na stavbu osvětimanského penzionu, který provozuje. V dotační žádosti totiž pochybila. Jako první na případ upozornili Reportéři ČT. Podrobný vhled do tématu přináší redaktor Radiožurnálu. Praha 8:50 18. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradní kancléř Vratislav Mynář | Foto: Yan Renelt / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Příjemce dostal výzvu k dobrovolné úhradě. A pokud to v termínu neuhradí, tak pak nastane daňová kontrola,“ uvedla Dana Koplíkova z úřadu ROP Střední Morava s tím, že by firma podle závěru kontroly jejich úřadu měla dotaci vracet celou.

Kancléř Mynář již dříve pochybení v dotačním projektu odmítl. Nyní Radiožurnálu na telefonát nereagoval a odpověď na zaslané SMS zprávy od něj také žádná nepřišla. České televizi ovšem vzkázal, že se věcí zabývá jeho právník.

Dvě dotace na jednu budovu

Na to, aby na svahu lyžařského areálu Vratislava Mynáře vznikl penzion s wellness centrem, poskytl stát celkem dvě dotace. Kromě evropské z ROPu Střední Morava na projekt šla ještě také druhá, od ministerstva školství, ve výši 13 milionů.

Tu nezískala firma Clever Management, ale osvětimanský spolek Chřibák, který s pomocí dotace v roce 2008 vystavěl hrubou stavbu sportovní ubytovny. Také v tomto spolku Mynář působí.

Protože spolek Chřibák ubytovnu zcela nedostavěl, projektu se ujala Mynářova firma Clever Management a na přestavbu hrubé stavby ubytovny získala již zmiňovanou evropskou dotaci. K jejímu vrácení nyní dotační úřad firmu vyzval.

Podle úřadu ROP Střední Morava pochybila Mynářova firma v tom, že neuvedla, že na stavbu budovy penzionu již šla dotace z ministerstva školství. Konkrétně firma Clever Management v žádosti o dotaci na otázku, jestli již byla dotace na tento projekt čerpána, odpověděla, že ne.

„Pokud by tyto informace žadatel uvedl, nemusel by projít procesem hodnocení. Takže by tu dotaci ani nemusel dostat,“ doplňuje Koplíková.

První dotace pro Chřibák

Vratislav Mynář se již dříve bránil argumentem, že firma Clever Management nic hlásit nemusela, protože prvotní dotaci na projekt nezískala ona, ale spolek Chřibák.

„Společnost Clever Management nepochybila při podání žádosti na dotaci z ROPu Střední Morava,“ uvedl kancléř na propagačním videu, které si nechal natočit, když podezření na pochybení v dotačních projektech vyšla najevo. Dotační úřad však jeho argument neuznal.

Spolek Chřibák již musel na konci loňského roku vrátit část první dotace z ministerstva školství za to, že ministerstvu nenahlásil fakt, že budovu nedostavěné ubytovny pronajal firmě Clever Management. To ale bylo v rozporu s dotačními podmínkami ministerstva. Na počátku tohoto roku na to upozornil Radiožurnál.

O stavbu osvětimanského penzionu se zajímá také policie. Loni totiž kvůli nesrovnalostem v dotacích na penzion podala trestní oznámení protikorupční organizace Transparency International a olomoucká krajská policie se případem stále zabývá.

„To aktuální rozhodnutí ukazuje, že to poskytnutí dotace bylo problematické. A že naše trestní oznámení je založené na opravdových podezřeních,“ hodnotí právník Transparency International Jan Dupák s tím, že organizace trestní oznámení podávala s podezřením na dotační podvod kvůli tomu, že nebyly správně uvedeny informace v dotační žádosti.