‚Zadostiučinění, které nemá obdoby.‘ Soud přiznal Dagmar Havlové vyšší odškodné za bulvární článek

Pražský městský soud v úterý přiznal někdejší první dámě Dagmar Havlové dalších 1,3 milionu korun jako odškodnění za nepravdivý bulvární článek. Verdikt není pravomocný. Ve sporu s vydavatelstvím Bauer Media Havlová za lež už dříve vysoudila 1,2 milionu korun. Soudce Filip Liška označil celkovou přiznanou částku za mimořádně vysoké zadostiučinění, které nemá v české judikatuře obdoby.

Dagmar Havlová

Dagmar Havlová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Liška zároveň na strany sporu apeloval, aby už při neprodlužovaly a buď verdikt přijaly, nebo spolu uzavřely smír ohledně jiné částky. Havlová požaduje celkem čtyři miliony, z této částky zatím slevit nechtěla. Justice se její žalobou zabývá už 13 let.

Článek v časopisu Pestrý svět tvrdil, že herečka udržovala milenecký poměr v době, kdy umíral její manžel, bývalý prezident Václav Havel.

