Divokou honičku s policií řidič zakončil skokem do řeky. Hrozí mu až dvouleté vězení

Sedmatřicetiletého řidiče, který ve čtvrtek v Havířově na Karvinsku ujížděl policistům, v pátek policie obvinila z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Policejní komisař státnímu zástupci podal podnět k vzetí řidiče do vazby. Muži hrozí až dvouleté vězení. Novinářům to sdělila policejní mluvčí Eva Michalíková. Havířov (Karvinsko) 0:10 24. dubna 2021

Policisté se pokoušeli zkontrolovat totožnost řidiče ve čtvrtek odpoledne v Havířově-Podlesí. Ten ale vzápětí šlápl na plynový pedál a začal před policisty ujíždět.

„Řidič jel vysokou rychlostí ulicemi města, na zvuková a výstražná znamení k zastavení nereagoval. Pokyny policistů ignoroval a řítil se ulicemi směrem do centra,“ uvedla policejní mluvčí Zlatuše Viačková s tím, že řidič rychlou a bezohlednou jízdou ohrožoval nejenom ostatní účastníky silničního provozu, ale i kolemjdoucí.

Pronásledování skončilo u řeky Lučiny nedaleko dětského hřiště. Řidič přejel přes parkoviště, travnatou plochu i cyklostezku. Dojel na sráz, kde mezi stromy skončil v křoví.

„Z vozidla vyskočil a skočil do vody. V toku řeky se držel větve do své záchrany. Muže z vody vytáhli policisté oddělení hlídkové služby pomocí házecího pytlíku a podchlazený byl převezen do nemocnice,“ dodala Viačková.

Během pronásledování i zákroku nikdo nebyl zraněn. „Zasahující policisté při zásahu proti podezřelému řidiči použili donucovací prostředek varovný výstřel i střelbu služební zbraní. Výstřely použili po vystoupení ze služebního vozidla v neobydlené části,“ upřesnila mluvčí.

Zákaz řízení

Policie se obává, že by muž podobné jednání mohl zopakovat, také proto byl podán návrh na jeho vzetí do vazby. „Již v minulých měsících byl za uvedené jednání v šesti případech prověřován v rámci zkráceného přípravného řízení,“ uvedla Michalíková. Přestože muž měl řízení zakázáno, znovu usedl za volant.

„Ihned po zadržení byl na místě vyzván policisty k podrobení se orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, která dopadla s negativním výsledkem. Test na přítomnost omamných a psychotropních látek však odmítl,“ doplnila mluvčí. V případě prokázání viny hrozí obviněnému až dvouleté vězení.