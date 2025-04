Zadržený soudce Kafka přišel o plat. Podle policie dluží nejméně 12 milionů, podezírá ho z podvodu

Předseda Krajského soudu v Brně Milan Čečotka zastavil výplatu soudci Romanu Kafkovi. Policie viní Kafku z toho, že neoprávněně získal peníze od několika lidí, čímž způsobil škodu přes 12 milionů korun. Za podvod se škodou velkého rozsahu mu hrozí až deset let vězení. Původní zpráva Brno 13:50 11. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce Roman Kafka | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Kafka na začátku března podal rezignaci a zmizel v zahraničí. Formálně má ve funkci skončit k poslednímu červnovému dni, do té doby už mu ale nebude chodit výplata, řekl Radiožurnálu předseda brněnského soudu Čečotka.

„Museli jsme řešit plat za měsíc březen, což bylo ještě dřív, než byl převezen do České republiky. To už jsem musel vyřešit tím, že jsem mu zastavil výplatu platu za měsíc březen. Postupně to hodlám dělat po jednotlivých měsících až do června, kdy mu skončí formálně funkce. On je formálně pořád ve funkci, ale tu nevykonává, protože je omezen na svobodě,“ řekl Čečotka.

Před dvěma týdny Kafku v Chorvatsku zadržela policie. Krajský soud mu mezitím odebral všechny případy.

Čečotka nyní o situaci ohledně soudce Kafky jednal neformálně i s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS).

„Ministr má možnost ho dočasně zprostit funkce, ale v tomto případě, pokud je ve vazbě, tak můj názor je ten, že je to zbytečné. Ale to je můj názor, pan ministr může mít názor jiný,“ popsal jednání Čečotka.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ve čtvrtek informovala, že podle dosavadních zjištění Kafka v letech 2022 až 2025 neoprávněně získal finanční prostředky od několika osob, čímž měl způsobit škodu přesahující 12 milionů korun.

„NCOZ na případu nadále intenzivně pracuje a v současné době nelze vyloučit rozšíření trestního stíhání,“ podotkl Jaroslav Ibehej, mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Kafkova minulost

Policie podezírá Kafku z podvodu, za který mu hrozí v případě uznání viny až 10 let vězení. Podle informací Radiožurnálu škoda činí zatím přes jedenáct milionů korun. Skutečná škoda je ale nejspíše mnohem vyšší. Někteří věřitelé totiž odmítli oficiálně při výslechu potvrdit, že Kafkovi půjčili.

Sedmačtyřicetiletý soudce si od svých známých a příbuzných napůjčoval miliony korun. V úterý 4. března pak odjel ze svého domu v Kroměříži. Policie ho nejprve evidovala jako pohřešovaného, posléze ale jeho údaje z databáze pohřešovaných stáhla.

Zmizelý soudce ještě v neděli 16. března stihl zavolat do Českého rozhlasu. V rozhovoru tvrdil, že ho brutálně vydírají lidé spojení s jeho dřívějšími kauzami. Tím zdůvodnil i své půjčování, získané peníze měl podle svých slov předávat vyděračům.

„Je mi kladeno za vinu, že jsem si měl opatřit prostředky, řadu prostředků od různých lidí. To je do jisté míry pravda. Musel jsem si půjčovat... A to jim odevzdávat. A před těmi 14 dny, když jsem přestal platit, co chtěli, a přestal jsem být pro ně užitečný, tak se rozhodli mě zabít,“ tvrdil Kafka reportérům.

V pondělí 17. března ho zadržela policie v Chorvatsku. Předseda brněnského krajského soudu ale řekl, že Kafka nikdy o vydírání nemluvil, když se ho ptal na důvody jeho problémů.

O vyšetřování nechtěl být předseda soudu příliš konkrétní, detaily prý ani nezná. Zmínil však, že Národní centrála proti organizovanému zločinu měla problém sehnat dozorujícího státního zástupce. „On byl kdysi státní zástupce, dost lidí v jihomoravském regionu ho zná. Nakonec prý někoho sehnali,“ osvětluje Čečotka.