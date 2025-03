Bývalý europoslanec Jan Zahradil po téměř 34 letech opouští ODS. Roste propast mezi názory jeho a vedení strany, nebude volit koalici Spolu, což je v rozporu se stanovami ODS, napsal Zahradil premiérovi a předsedovi občanských demokratů Petru Fialovi. Dopis zveřejnil na sociální síti X. Členem strany Zahradil přestane být ke konci března, protože nezaplatí členské příspěvky, uvedl. Fiala Zahradilovi poděkoval za všechno, co pro ODS udělal. Praha 18:37 21. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý europoslanec Jan Zahradil opouští po skoro 34 letech ODS. Roste propast mezi názory jeho a strany, napsal v dopise Fialovi | Foto: Renata Matějková | Zdroj: CNC / Profimedia

Bývalý první místopředseda ODS Zahradil byl šest let poslancem a od roku 2004 do loňska zasedal v Evropském parlamentu. „Už tak široká propast mezi mými názory a postoji současného vedení ODS se v posledních měsících ještě rozšiřuje,“ uvedl v dopise. Zároveň poděkoval všem členům ODS, kteří ho v průběhu let podporovali.

Na otázku, zda může nastínit své případné další politické směřování, odpověděl: „To ostatní později.“

Včera, na svoje narozeniny, jsem napsal předsedovi @ODScz P. Fialovi dopis.

Dnes, na jarní rovnodennost, si jej přečetl.

Tak myslím, že si jej už můžete přečíst také. Není dlouhý. pic.twitter.com/MYqk3cdOwp — Jan Zahradil (@ZahradilJan) March 21, 2025

Podle Zahradila se zdá, že většina členské základny ODS se na rozdíl od něj s nynějším politickým kurzem strany ztotožňuje. „Koalici Spolu v letošních volbách do Poslanecké sněmovny zcela jistě volit nebudu, což je v rozporu se stanovami ODS. Za této situace je jedinou čestnou možností můj odchod,“ napsal.

Fialovi popřál Zahradil v dopisu osobní spokojenost i „štěstí v další post-premiérské kariéře“. „Volební úspěch ti pochopitelně již popřát nemohu,“ dodal. ODS jde do podzimních sněmovních voleb stejně jako před čtyřmi lety v koalici Spolu s TOP 09 a KDU-ČSL.

Fiala poděkoval Zahradilovi ve vyjádření, které poskytl mluvčí ODS Jakub Skyva. „Jeho rozhodnutí pomůže v současné situaci jemu i straně. Přeji mu vše dobré v osobním životě,“ uvedl předseda ODS.