Zaniklá Zahrádka má nový zvon pojmenovaný po knězi Toufarovi. Složili se na něj lidé z okolí

Zaniklé městečko Zahrádka má nový zvon pojmenovaný po Josefu Toufarovi. V sobotu poprvé se rozezněl v kostele svatého Víta. Církevní stavba je jedním z pozůstatků městečka zbořeného kvůli napuštění Švihovské nádrže. Josef Toufar v Zahrádce působil od kněžského svěcení do nuceného odchodu do Číhoště osm let. Zvon ke kostelu přivezla bryčka.

