Zahrádkářské oblasti v zimě lákají zloděje. Policie proto častěji dělá preventivní kontroly těchto lokalit

Zazimované chaty a vylidněné chatařské oblasti. Místo, které může být lákadlem pro zloděje. Vloupání pak majitelé odhalí často až na jaře. Policisté proto teď častěji vyrážejí na kontrolu těchto lokalit a zjišťují, jestli je zde všechno v pořádku. Preventivní obhlídky probíhají i v chatových oblastech v okolí Klatov.

Klatovští policisté kontrolují zhruba deset zahrádkářských kolonií se stovkami chat. Policisté vždy dojdou jen tam, kam mohou, takže na pozemek vstoupí jen v případě, že je volně přístupný. Pokud to lze, obejdou chatu dokola, zjistí, jestli nejsou porušená okna, poškozené dveře, případně zda se na půdě nebo ve sklepě neukrývá nežádoucí osoba.

„Kontroly probíhají po celý rok,“ uvádí policejní mluvčí Michal Schön. „Od listopadu do března je ale výkon zvýšený a minimálně čtyřikrát za toto období máme plánované cílené akce. Prevence určitě pomáhá, třeba za minulý rok jsme obdrželi jen jednotky oznámení o vykradení chaty,“ říká.

A co dělat, pokud jako majitel přece jen zjistíte po příjezdu na chatu, že došlo k narušení objektu? „Nevstupujte do objektu, aby nedošlo k poškození stop. Zavolejte okamžitě na linku 158 nebo se ozvěte nejbližšímu obvodnímu oddělení. Na místo se co nejdřív dostaví policisté,“ říká Michal Schön a dodává, že ideálně by si měli lidé i mimo sezonu několikrát zazimovanou chatu zkontrolovat sami.