Poslanci vyčlenili 12 milionů na své zahraniční cesty. Zda se uskuteční, bude záležet na vývoji pandemie

Poslanci by letos měli podniknout cesty do Japonska, Jižní Korey nebo Kanady. Organizační výbor Poslanecké sněmovny počítá se dvěma desítkami cest a rozpočtem zhruba 12 milionů korun. Ve většině případů to budou cesty, které se loni kvůli epidemii koronaviru neuskutečnily. A na vývoji pandemie bude jejich uskutečnění záviset i tento rok.

Praha 10:36 11. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít