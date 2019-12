Zahraniční cesty poslanců vyjdou v roce 2020 na 30 milionů korun. Nově z nich budou sepisovat zprávy

Plánování ekonomické spolupráce v brazilském Sao Paulu nebo rozvoj diplomatických vztahů v palestinském Ramalláhu. Mimo jiné i tyto úkoly čekají poslance na zahraničních cestách v roce 2020. Jen sněmovní výbory podniknou příští rok skoro čtyři desítky výjezdů, většinou po Evropě. Na programu, který schválil organizační výbor, jsou ale i vzdálenější destinace jako Írán, Jižní Korea nebo Jihoafrická republika. Praha 12:01 25. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pirátský místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal, vedle něho další místopředsedové dolní komory Tomio Okamura z SPD a Petr Fiala z ODS | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Proč mě natáčíte? Co myslíte, že tu děláme? (...) A to jsme si sami zaplatili tenhle výlet!“ dohadoval se v září poslanec hnutí ANO Přemysl Mališ s reportérem Radiožurnálu při výstupu k ruinám peruánského města Machu Piccu.

Pracovní cestu do Peru podniklo celkem pět poslanců kontrolního výboru spolu s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslavem Kalou. Na příští rok má výbor skromnější plány: pojede do Estonska a Itálie. Mimo jiné i kvůli peruánské anabázi ale organizační výbor zavedl nové pravidlo.

„V minulosti se objevily výhrady vůči tomu, jestli cesty mají smysl. Právě proto schválil organizační výbor povinnost z cest vytvářet zprávy, které se potom předkládají výboru na vědomí. Aby bylo známo, co se na cestách projednávalo, s kým vším se výbor setkal, jaká témata řešil, jestli byly nějaké dohody nebo posuny,“ vyjmenovává pro Radiožurnál místopředseda výboru Vojtěch Pikal z Pirátské strany.

Za každý výbor podnikají cestu obvykle čtyři poslanci. Nejvíc výjezdů bude mít tradičně sněmovní zahraniční výbor a výbor pro evropské záležitosti. Jeho členové vyrazí v roce 2020 do Španělska, Portugalska, Běloruska a na Kypr.

Předseda výboru Ondřej Benešík z KDU-ČSL si výběr, který organizační výbor provedl, chválí. Zároveň se vymezuje proti časté kritice, že poslanci výjezdy využívají jako výlety.

„Pokud se vyskytne volný čas třeba na několik hodin nebo večer, tak záleží pouze a jenom na jednotlivých poslancích, jestli ho nevyužijí tak, že se například jdou podívat na nějakou pamětihodnost nebo si zajdou na nějaké sportovní utkání,“ tvrdí.

„Samozřejmě toto není cíl té cesty, a pokud si to poslanec hradí sám a dělá to skutečně ve svém volném čase, tak je to normální lidská reakce. Asi je věcí každého poslance, co dělá v sedm večer, kdy už nemá žádná další jednání,“ dodává.

Předseda zahraničního výboru Ondřej Veselý z ČSSD s programem cest na příští rok na rozdíl od Benešíka spokojený není. Jeho výbor pojede do Moldavska, Chile, Palestiny a Japonska. Původně ale navrhoval jiné cílové země.

„Organizační výbor nás tentokrát opravdu nepotěšil. Dal přednost často jiným výborům. Důvody úplně nechápu, ale stalo se. Původně jsme měli naplánovanou cestu do Jižní Koreje, protože letos byl výbor v Severní Koreji. A tam byla dohoda, abychom vyvážili vztah. Nicméně v této cestě dostal bohužel přednost výbor pro obranu. Pro nás ne úplně pochopitelně,“ přiznává Veselý.

Zahraniční cesty v roce 2020 vyjdou sněmovnu na necelých 30 milionů korun. Z toho přes dvanáct milionů, tedy stejně jako letos, půjde na cesty výborů. Další prostředky organizační výbor vyčlenil na jednání stálých delegací a na cesty v rámci evropského předsednictví.