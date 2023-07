Prkna s kaňkami od předků, peníze od dárců. Hostinec z 18. století opravují dobrovolníci

V rozsáhlé místnosti uprostřed bývalého hostince leží hromada štěrku a o ni je opřená lopata. Na zemi už je připravené potrubí na zavedení kanalizace. Místnosti v přední části působí úplně jinak. Jsou uklizené, už jsou tu i stoly a pár židlí.

„Tady se postaví příčka, která bude vysoká tři metry, a tím pádem se ten prostor oddělí. Bude to uzavřené a tady už to bude moct fungovat. A ten zbytek se bude dál moct rekonstruovat,“ popisuje aktuální stav starosta Spolku Zděná 2012 Aleš Krajdl.

„Je to ve fázi, kdy je reálná částečná kolaudace. Věříme, že do dvou tří let. Samozřejmě potřebujeme k tomu získat ještě minimálně milion a půl až dva. Věříme, že to dokážeme,“ plánuje starosta.

Opravují svépomocí

V přízemí původního hostince by mělo vzniknout infocentrum, kavárna s cukrárnou a v druhém patře už jsou téměř dokončené apartmány.

Peníze na rekonstrukci spolek shání různě. Pořádá kulturní akce, hlásí se do soutěží, žádá o dotace a pomáhá jim i obec nebo veřejnost.

Na účet vybrali 600 až 700 tisíc korun. „Je to od lidí, které třeba neznáme, nebo jsme je tady potkali, nebo se o nás dozví,“ vypočítává Krajdl.

Dobrovolníci budovu opravují svépomocí a snaží se znovu využívat i staré materiály.

„Strop a část podlahy budou z prken z místní přes sto let staré základní školy. Já vždycky říkám, že ta prkna jsou s podpisy našich praprarodičů v podobě kaněk z kalamářů. Někde tam jsou vidět žluté nebo zelené tečky, jak jim kapaly kaňky. Naši předchůdci tu budou pořád s námi,“ vysvětluje starosta spolku.