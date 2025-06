Zájem budou mít tisíce dětí, myslí si Jurečka. Novela zákoníku práce umožní pracovat čtrnáctiletým

Začala platit takzvaná flexinovela zákoníku práce. Mimo jiné prodlužuje zkušební a zkracuje výpovědní dobu. Rodičům dva roky garantuje návrat na původní pozici a zároveň umožňuje, aby při rodičovské vykonávali pro zaměstnavatele stejnou práci na dohodu. Podrobnosti Radiožurnálu sdělil vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí z KDU-ČSL Marian Jurečka. Rozhovor Praha 11:47 2. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zájem budou mít tisíce dětí, myslí si ministr práce a sociálních věcí z KDU-ČSL Marian Jurečka. Novela zákoníku práce umožní pracovat mladým | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kratší výpovědní a další zkušební doby jsou asi hlavně pro zaměstnavatele. Jaký je z vašeho pohledu největší přínos novely pro zaměstnance?

Ta flexibilita, o které jste hovořil, je jakési posílení situace z pohledu rodičů, kteří mají jistotu pokračování ve své kariéře. V okamžiku, kdy se vrátí do dvou let od dítěte, tak jim je garantováno nejenom místo v dané firmě nebo organizaci, ale i ta konkrétní pozice, ze které odcházeli.

Celá novela také obsahuje důležitou věc, o které ještě nebyla zmínka, a to je celá reforma podpory v nezaměstnanosti. Ta bude platit až od 1. ledna příštího roku, ale už je obsažena v této novele a přináší daleko větší jistotu těm, kteří na úřad práce přijdou jednou za čas a dá jim větší podporu v prvních dvou či třech měsících.

Dá také větší podporu těm, kteří se chtějí rekvalifikovat, nebo třeba těm, kteří předtím pečovali o někoho blízkého, třeba tatínka, maminku, své dítě a podobně.

Nastavení výpovědní lhůty

Jak je ošetřeno to, co jsme zmínili na začátku? Aby zaměstnavatelé nemohli třeba zneužívat kratší výpovědní lhůty…

Nastavení výpovědní lhůty je takové, že neběží od prvního dne následujícího měsíce, ale běží od okamžiku, kdy je to doručeno. A je to i z pohledu zaměstnance. Máme situace, kdy chce třeba i zaměstnanec od zaměstnavatele odejít co nejrychleji, protože už má třeba novou lepší pozici.

Takže tyto změny nejsou jenom ve prospěch zaměstnavatelů, ale samozřejmě logicky stejně je to i pro ty zaměstnance. Stejně to platí i pro možnost mít delší zkušební dobu.

Není to povinnost, je to možnost a může to být i pro ty lidi, kteří přichází na více kvalifikované pozice, třeba pozice vedoucích manažerů nebo vědců, aby opravdu otestovali, jestli ty podmínky, které byly nabízeny, v realitě toho firemního prostředí dané firmy opravdu platí.

Novela vůbec poprvé umožní legálně pracovat čtrnáctiletým dětem. Máte nějaký odhad, kolik z nich by mohlo využít k brigádám svůj čas už teď v létě?

Jsem přesvědčen, že to budou tisíce dětí nebo mladých. Považuji to za správné. Osobně myslím, že je dobré, když mají děti možnost opravdu pracovat podle svých možností. Tuto záležitost jsem bral podle toho, kam nás pustily mezinárodní smlouvy, mezinárodní právo.

Přijde mi, že například student mezi osmou a devátou třídou už by mohl dělat o prázdninách nějaké lehčí práce, někde točit zmrzlinu a podobně. Jsem rád, že jsme toto prosadili a tato možnost tady je.

Opakuji, že to není povinnost, nejsou to žádné povinné nucené dětské práce, ale jde o možnost mladých dětí, aby si legálně mohly přivydělat nebo třeba dělat pomocné instruktory na dětských táborech.

Bitcoinová kauza

Pane ministře, vaši vládu čeká výměna jednoho z ministrů. Opozice žádá demisi komplet celé vlády. Připomínám, že jde tedy o případ miliardy korun, kterou v bitcoinech přijal do svého resortu končící ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS. Budete chtít po ODS nějaké podrobnější vysvětlení celé kauzy nebo je podle vás všechno vyřešeno a uzavřeno demisí ministra?

Určitě budu chtít ve středu na vládě podrobnější informace o celé kauze, o celé situaci. Na druhou stranu žádat čtyři měsíce před volbami demisi vlády, to opravdu nedává smysl. Myslím, že vedení ODS si je situace velmi dobře vědomo.

Myslím, že i výměna ministra a nález nového jména bude podle mě také velmi rychlé. Tady je podle mě spíše snaha ze strany opozice z toho udělat politické téma. Neříkám, že to politické téma není a že to není problém.

Je to problém. Já z toho žádnou radost nemám, je už ale potřeba, abychom velmi rychle vyřešili okolnosti té kauzy a aby tady byl co nejdříve nový ministr spravedlnosti.

Neměl by se příjem miliardy řešit společně ve vládě?

Určitě měl. Přiznám se, pro mě nedává moc smysl. Vůbec jsem nechápal, proč, když už má taková transakce v principu probíhat – teď nehodnotím okolnosti původu – ale když je příjem takové částky pro státní rozpočet, proč to celé není pod ministerstvem financí, proč to běží po linii jednotlivého resortu…

To jsou věci, na které se určitě budu ptát. Minulý týden jsem na jednání vlády mistrů nebyl, o kauze, do zahraničí se vrátil ve čtvrtek, jsem se dozvěděl až ve čtvrtek z veřejných zdrojů. Určitě budu rád, že tomu ve středu na vládě bude věnovaná pozornost a už máme i avízo, že o tom ta informace na vládě také bude.

S premiérem Fialou jste řešil nástupce nebo nástupkyni na ministerstvo spravedlnosti. Víte, nebo tušíte, kdo by to mohl být?

Neřešil jsem to. Je to opravdu věc ODS jako koaliční strany, aby se o znalosti předseda KDU-ČSL, tak vždy výměna toho daného ministra, který byl varován danou stranou, byla vnitřní záležitostí každé koaliční strany. Do toho ostatní koaliční partneři nemají co mluvit.

Tušíte alespoň, kdy premiér to jméno odtajní?

Opravdu netuším. Předpokládám ale, že si je premiér vědom toho, že to je potřeba udělat velmi rychle – a že tak bude konat. Myslím, že i na podzim, když proběhla výměna po Ivanu Bartošovi, tak to byla záležitost prakticky jednoho týdne. Bylo to velmi rychlé.