Zájem o cyklobusy ve Zlínském kraji roste. Přibyly nové linky, které rozšířily možnosti výletů
Sezóna cyklobusů ve Zlínském kraji se pomalu chýlí ke konci. Podle údajů Integrované dopravy Zlínského kraje je letošní sezóna úspěšnější než ta loňská.
Do konce srpna přepravily cyklobusy o 17 procent více kol než loni. Nárůst souvisí především s tím, že letos přibyly nové linky, které cyklistům rozšířily možnosti výletů.
Lidé tak mohli vyrazit nejen na Pustevny nebo do Hostýnských vrchů, nově také na jižní Valašsko či do Chřibů.
Největší zájem byl tradičně o Beskydy, tamní cyklobus do konce srpna přepravil 486 kol. Necelou polovinu převezl cyklobus v Hostýnských vrších, celkem to bylo 224 kol.
Letošní nová linka Bevlava, která propojuje Holešov, Zlín, Luhačovice, Slavičín, Brumov-Bylnici, Valašské Klobouky a Vsetín, stihla přepravit 232 kol. I novinka si rychle našla své cestující.
Letos poprvé dopravce umožnil přepravu kol na lince 901 z Kroměříže do Kyjova a na lince 900 z Kyjova přes Koryčany do Starých Hutí.
Za kolik jede kolo?
Přeprava kola stojí 30 korun, cyklista platí běžnou jízdenku. JCyklobus je tak poměrně dostupná možnost, jak se pohodlně nechat vyvézt do hor a ušetřit síly na samotnou trasu.
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý Českému rozhlasu řekl, že nové linky se budou zvažovat až po vyhodnocení celé letošní sezóny na konci roku.