Zájem o vakcinaci ve velkých centrech klesá. Hrozí, že v půlce srpna nebude koho očkovat

Velkým vakcinačním centrům s povinnou registrací hrozí, že přibližně za dva až tři týdny nebudou mít koho očkovat. Odhadují to aspoň autoři nezávislého webu COVID očkování. Ve velkých centrech teď zdravotníci lidem dávají hlavně druhé dávky, na ty první se tam hlásí minimum lidí. Stát už začal řešit, co s tím. Praha 19:32 24. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Praze se 3.5. bylo otevřeno očkovací centrum O2 Universum. | Foto: René Volfík

O velká očkovací centra s registrací podle webu COVID očkování přestane být zájem zhruba kolem 13. srpna. Jde ale o matematický odhad, který vychází z celostátního tempa očkování v posledních sedmi dnech a z toho, kolik lidí ještě ve velkých centrech v součtu na vakcinaci čeká.

V pátek přibylo v Česku 192 případů covidu, méně než před týdnem. Stoupl ale počet hospitalizovaných Číst článek

Nedostatek zájemců o očkování lze tedy očekávat za dva až tři týdny. Aktuální situace se liší region od regionu. Například na jižní Moravě už část center začíná svůj provoz omezovat.

„Očkovací centra už teď postupně svou činnost utlumují, protože kapacit, co se týče množství vakcín a míst k dispozici, už je více než zájemců,“ popsal Radiožurnálu jihomoravský očkovací koordinátor Jindřich Weiss.

Třeba v Královéhradeckém kraji je situace jiná. Do očkovacích center v tomto regionu zatím chodí dost lidí, čekajících na vakcínu ale i ve východních Čechách postupně ubývá.

Očkování bez registrace

S poklesem zájmu o velká očkovací centra se chystá něco udělat i vláda. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že vláda o problému ví. Vakcíny proto teď kabinet podle Vojtěcha hodlá začít distribuovat jinam.

„Teď se musíme zaměřit na to, jak oslovit ty, kteří se z nějakého důvodu neregistrovali, ale přitom nejsou proti očkování a chtěli by se nechat naočkovat. To je forma míst bez registrace, v obchodních centrech, na hlavním nádraží v Praze a pak skrze mobilní očkovací týmy, které budou objíždět odlehlé regiony, vyloučené lokality a tak podobně,“ popsal ministr zdravotnictví.

Očkovat proti covidu se nenechá 23 procent Čechů, odmítačů postupně ubývá, uvádí průzkum CVVM Číst článek

Aktuálně se můžou lidé bez registrace nechat naočkovat na několika místech v Praze, pak ale také třeba v Brně, Ostravě, Jaroměři nebo v Uherském Hradišti.

Přebytečné vakcíny

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) aktuálně nehrozí, že by některé vakcíny mohly kvůli nižšímu zájmu projít a musely by se tak zlikvidovat. Vláda totiž podle něj chce přebytečné vakcíny prodat nebo darovat.

„V pondělí na vládě projednáme plán prodeje vakcín, kterých budeme mít přebytek. Zároveň se také zúčastňujeme programu darování 100 milionů vakcín, které darují členské státy Evropské unie do zemí, kde nemají vakcíny. Zároveň také budeme vracet těch 380 tisíc vakcín, které nám půjčilo hlavně Maďarsko a Rakousko,“ popsal premiér Babiš.

V Česku zatím podle serveru Our World in Data aspoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 dostalo asi 51 procent lidí, plně očkovaných je pak přes 41 procent Čechů. Proočkovanost v České republice je tak nižší, než je aktuální průměr v Evropské unii, kde je plně očkovaných asi 45 procent.