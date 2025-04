Zajíček: Smlouva s KHNP by měla být uzavřena co nejdříve, na dobré podmínky by se ale mohlo počkat

Jihokorejská společnost KHNP má už za necelé dva měsíce s firmou ČEZ podepsat kontrakt na výstavbu dvou bloků v jaderné elektrárně Dukovany. „Na jednáních slýchávám od korejských představitelů: slíbili jsme, že dodáme včas a dodržíme cenu, nechte nás vyjednávat s českými dodavateli a my se budeme snažit, aby 60 sjednaných procent (pro české firmy) bylo,“ popisuje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:29 14. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V nejbližších týdnech, nejpozději do konce června, by měla být podepsána smlouva na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany s korejskou firmou KHNP, minulý týden to řekli ministři financí a průmyslu. Je to dobře?

V každém případě je dobře, že Česká republika se konečně odhodlala k tomu, že dostavovat bude, že se tendr dostal do této fáze, to znamená, že se vyjednává o finálním znění smlouvy a podmínkách, za kterých dostavba Dukovan proběhne.

V okamžiku, kdy podepíšete smlouvu a jsou v ní parametry smluvní dodávky a dalších práv a povinností, tak ztrácíte možnost dalšího vyjednávání, varuje Zajíček

Zároveň to otevírá také možnost pro další rozvoj jaderného programu v České republice, to jsou všechno dobré zprávy.

My bohužel nejsme součástí vyjednávacího týmu, vyjednává skupina ČEZ, popřípadě se vyjednává na vládní úrovni a my nemáme detailní informace, v jaké fázi je momentálně zpracována ta smluvní dokumentace, podmínky, případně zapojení českého průmyslu do výstavby.

‚Přestárlí odborníci‘

Ptal jsem se i proto, že viceprezident Hospodářské komory a šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza přesně před týdnem v tomto pořadu výhodnost spolupráce s KHNP zpochybňoval. Na síti X rovnou napsal, že není jediný důvod, proč budovat nové jaderné zdroje s Korejci, které drží v hrsti americký Westinghouse. S tím byste souhlasil?

Já myslím, že jsou to velmi složité vztahy, jak je vidět i v oblasti výstavby jaderných elektráren po celém světě a spory, které byly mezi Korejci a Westinghousem, byly dlouholeté.

Nakonec se ukázalo, že byli schopni dojít k dohodě. Jaká dohoda je a jak se to promítá nebo může promítnout do tendru v České republice, opět neumím odhadnout, žádné bližší informace nemám.

V tuto chvíli chci věřit tomu, že podmínky, které budou nakonec podepsány a sjednány s generálním dodavatelem, tedy společností KHNP, budou obsahovat dostatek prostoru pro české firmy. Mluvilo se o 60 procentech cílového stavu, ve kterém by české subdodavatelské firmy mohly v rámci dostavby Dukovan působit.

Je jasné, že všechny smlouvy nebudou a nemohou být uzavřeny okamžitě a že některé budou uzavírány v následujících letech. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že by měl být jasný výhled toho, kdy a jakým způsobem se na tom české firmy budou moci podílet.

Nesouvisí to totiž jenom s vlastní výstavbou, ale například i s personální situací pro výstavbu, realizací některých dílčích prvků na té elektrárně. Dnes už máme přestárlé odborníky, potřebovali bychom novou generaci a především na provozování takto moderní jaderné elektrárny.

Možná ještě nejsou na střední škole a určitě nejsou na vysoké škole, možná, že jsou dneska budoucí provozovatelé elektrárny na základní škole a my jim musíme připravit perspektivní cestu během těch deseti let, kdy se postupně dostavba Dukovan bude realizovat.

Věřím tomu, že to neskončí u Dukovan, ale mělo by to pokračovat i dál, buď tady u nás doma, nebo případně v dostavbě nebo výstavbě elektráren po Evropě, po světě.

Viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza před týdnem říkal, že to zatím vypadá, že Korejci jsou schopni nabídnout něco mezi deseti a 20 procenty. Ministr Lukáš Vlček (STAN) minulý týden uvedl, že k podpisu smlouvy by mělo být jistých 30 procent. Jdou ta čísla dohromady? Je reálných 30 procent, pokud platí slova ministrů, že smlouva má být podepsána v příštích týdnech, nejpozději do konce června?

Myslím, že možné je všechno. Když existuje vůle na obou dvou stranách, tak se sjednat dá všechno. Podmínky, které jsou a myslím si, že by měly být zohledňovány v tom vyjednávání, jsou pohled na výstavbu jaderné elektrárny jako na doplnění kritické a svým způsobem i bezpečnostní infrastruktury České republiky.

Je to prostě investice, kterou děláme nejenom na sto let, ale ta investice znamená také spolehlivost dodávek elektřiny pro české domácnosti, pro český průmysl, pro celou Českou republiku.

Z tohoto pohledu si myslím, že mnohé z těch dodávek a případně subdodávek lze označit za bezpečnostně kritické. Tomu by z mého pohledu měl odpovídat i způsob výběru partnerů.

Neplatí to pro všechny dodávky, nepochybně platí, že by to mělo být součástí férové soutěže na trhu a tam myslím, že by české firmy měly dostat příležitost už jenom pro znalost domácího prostředí.

Ale u kritických dodávek, a těch si myslím, že by určitě mělo být okolo 30 procent, myslím, že by smlouvy mohly být uzavřeny ještě před tím, než bude uzavřen ten cílový kontrakt.

Zbožné přání?

Šéf Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj na konci března v rozhovoru pro Ekonomický deník popisoval, že KHNP už má vybudovaný subdodavatelský řetězec, se kterým už mnohé zakázky v Koreji a jinde ve světě dokázali realizovat, a že korejský kulturní model počítá s uzavřeným dodavatelským řetězcem. Podobné to bylo třeba při stavbě korejské automobilky Hyundai v Nošovicích. Nejsou to náznaky, že těch 60 procentech, o kterých se mluví a které slibovalo KHNP, je jenom zbožné přání?

Všichni, kteří stojíme mimo ten proces, se tak trochu dohadujeme.

Můžeme odhadovat ze způsobu vyjednávání ze strany Korejců s českými firmami, můžeme vycházet z náznaků, které jsme schopni získat od představitelů vlády a popřípadě společnosti ČEZ, která hlavní vyjednávání vede.

Nemáme ale konkrétní informace, jak to bude vypadat. Také nevidíme do hlav korejské strany a těch, kteří za to odpovídají.

To, co slýchávám na jednáních, která se odehrávají bez detailů, jenom v obecné poloze, je: slíbili jsme, že dodáme včas, že dodržíme cenu, kterou jsme nabídli, nechte nás vyjednávat s českými dodavateli a my se budeme snažit, aby těch 60 procent bylo. To je obecné ujištění, které ze strany korejských představitelů dostáváme.

Tomu rozumím, ale mířím k tomu, jestli podepsáním smlouvy neztratí Česká republika efektivní páku k tomu, aby Korejce k dodržení slibu přiměla.

Jasně, v okamžiku, kdy podepíšete smlouvu a jsou v ní parametry smluvní dodávky a případně dalších práv a povinností, které z toho vyplývají, tak ztrácíte možnost dalšího vyjednávání nebo případné změny toho celého.

Proto si myslím, že do doby podepsání smlouvy by mělo být v té klíčové části bezpečnostní energetické infrastruktury dohodnuto, a podle mého názoru tam by měly být jasně určené společnosti, s kterými KHNP bude v České republice spolupracovat.

U dalších subdodávek by mělo být aspoň jasné, v jakém času a za jakých podmínek se potom bude soutěžit a jaké podmínky případně budou mít i další firmy, které by je dokázaly splnit.

Doufám, že v takovém případě to nebudou podmínky, které budou pro české firmy nesplnitelné, protože se pohybují v tomto prostředí se znalostí podmínek a těžko můžou respektovat některé jiné principy, které jsou třeba na korejském trhu, nebo někde jinde ve světě.

To se také občas dostane do mediálního a vyjednávacího prostoru, že se bude soutěžit podle korejského soutěžního práva a ne podle toho českého nebo evropského.

Já si troufám si tvrdit, že by to byl opravdu krok, který by absolutně znejistil jak české firmy, tak i české prostředí. Doufám, že vše bude probíhat podle podmínek, které jsou dodržovány na evropském kontinentu, v Evropské unii a v České republice.

Od vyhlášení vítěze tendru na dostavbu Dukovan se udála řada věcí. Viděli jsme turbulentní politický vývoj v Koreji, který skončil sesazením prezidenta, firma KHNP uzavřela dohodu s americkým Westinghousem a do toho vidíme, co dělá Donald Trump. Je pro vás tohle argument, aby se s podpisem smlouvy s KHNP tolik nespěchalo?

Myslím, že musíme udělat vše pro to, aby smlouva byla uzavřena co nejdříve. Máme před sebou desetiletku, jedenáct, dvanáct let opravdu tvrdé přípravy stavby, potom výstavbu samotnou, testování, zkušební provoz a nakonec uvedení do provozu tak, aby termín 2036, který je na stole, byl splněn.

Každý měsíc a rok odkladu bude znát, to se ukazuje nejenom při takovéhle stavbě, jako je jaderná elektrárna, ale u všech ostatních.

To, co je možná Korejcům ke cti, je zatím to, že termíny, které slibovali z hlediska realizace svých staveb jaderných elektráren, byly dodrženy. To by nás mělo vést k tomu, že máme věřit tomu, že to bude stihnuto.

Pokud by se na druhou stranu měl podpis smlouvy oddálit o měsíc, dva nebo tři právě proto, aby se dojednaly dobré podmínky pro české subdodavatele, tak myslím, že by se počkat mohlo.

Pevně ale věřím tomu, že vyjednávací týmy – a nechci jim radit, protože nenesu tu odpovědnost – dojednají ty nejlepší podmínky jak pro Českou republiku, tedy z hlediska generálního dodavatele, tak i pro české firmy, které by měly mít subdodavatelské kontrakty.

Jak se české firmy vyrovnávají s tím, co dělá Donald Trump? A jaké informace má Hospodářská komora od českých firem o stavu vyjednávání s KHNP ohledně jejich zapojení v dostavbě Dukovan? Poslechněte si celý rozhovor v úvodu článku.