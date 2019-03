Veterináři potvrdili brucelózu dvou zajíců na Zlínsku. Lidem může způsobit vysoké horečky či nechutenství

Veterináři letos potvrdili dva nakažené zajíce brucelózou, oba byli ve Zlínském kraji. Nákaza je přenosná na člověka, zvlášť při špatné manipulací se zvěří. Loni byl jeden nakažený zajíc na Královéhradecku, předloni jeden na Zlínsku. Choroba může u lidí způsobit těžké horečky, zimnici, svalovou slabost a nechutenství. Forma brucelózy, kterou přenášejí zajíci, je pro člověka méně nebezpečná než například typ této nemoci typický pro skot. Praha 10:26 17. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ‚Onemocnění je přenosné mezi zajíci, ze zajíců na prasata a existuje možnost nakažení člověka a srnčí zvěře.‘ (ilustrační foto) | Foto: licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported, Hans-Jörg Hellwig

Za Státní veterinární správu to sdělil Petr Majer. Veterináři kvůli nemoci vypsali mimořádná veterinární opatření pro ohniska v Zahnašovicích a Břestu v okrese Kroměříž s ochranným pásmem v okolí. Lovci v těchto místech mají zákaz uvolňování zajíců na trh, nesmí odchytávat zajíce v ohnisku a ochranném pásmu kolem něj.

Za porušení těchto povinností můžou fyzické osoby dostat pokutu do 100 000 korun, právnické osoby nebo podnikatelé pak do dvou milionů korun. Tamní veřejnost by pak měla při nálezu uhynulých nebo sražených zajíců ohlásit jejich nález myslivcům nebo na obecní úřad.

Jak uvedla za Českomoravskou mysliveckou jednotu Martina Novotná, myslivci situaci monitorují, nedoporučují pouštět psy na volno v místech, kde by mohli do styku například s uhynulými zajíci přijít.

„Onemocnění je přenosné mezi zajíci, ze zajíců na prasata a naopak a existuje možnost nakažení člověka a srnčí zvěře. Nákaza má charakter přírodního ohniska, zdrojem infekce pro prasata je především infikovaná píce,“ dodávají veterináři ve svých dokumentech.

„Nemocní zajíci vylučují původce sekrety, exkrety, plodovými obaly, a ty mohou být zdrojem nákazy pro prasata. Nákaza je přenosná na člověka, zejména při špatné manipulaci se zvěří i zvěřinou,“ dodal Majer.

Brucelóza je bakteriální onemocnění projevující se u zvířat zejména potraty, záněty varlat a nadvarlat a dalších částí pohlavních orgánů. Nakazit se mohou i jiná zvířata, jako jsou psi, skot nebo velbloudi. V chovech českých ovcí, koz a skotu se nevyskytuje.