Žák sokolovské školy vytvořil únikovou hru na podporu českých zoo. Vybral už přes 40 tisíc korun

Správně vyplnit všechny úkoly na několika stanovištích mapy pražské zoo. To je cílem originální únikové hry, se kterou přišel žák základní školy Rokycanova v Sokolově. Internetovou hru vytvořil především proto, aby přiměl lidi k finanční podpoře zoologických zahrad v Česku. Právě ty se teď kvůli pandemii koronaviru nacházejí v krizi. Sokolov 11:31 26. března 2021

„Na závěr kliknete na zámky, vyplníte hesla, a pokud budou všechna správně, můžete přispět na pomoc zoologickým zahradám,“ vysvětluje pravidla hry její autor Jan Žák. Zájemcům, kteří by si chtěli procvičit znalosti z biologie, připravil dvě obtížnosti. „Lehčí je určená pro první stupeň a těžší pro druhý,“ doplnil pro Český rozhlas Karlovy Vary.

Žák ze Sokolova přišel s nápadem na podporu zoologických zahrad.

„Syn má už od narození kladný vztah ke zvířatům. Jezdí na tábory zaměřené na zoologii a vyústilo to ve vytvoření únikovky, kterou chtěl získat podporu pro zoologické zahrady, které teď nemůže sám navštěvovat. V těžší variantě jsme měli problémy i my a nezvládli to. Ale je dobré si informace dohledat a naučit se to,“ říká jeho matka Lenka Žáková.

„Každá únikovka mi zabrala tak dva dny. Úkoly jsem dělal přes LearningApps, prezentaci v Google prezentacích. Je tam přiřazování názvů živočichů na místa na mapě světa, je tam křížovka s primáty a osmisměrka s plazy,“ popisuje Jan Žák.

Naučné trasy

Projekt podpořila i ZŠ Rokycanova v Sokolově, kde celá myšlenka vznikla. „Únikovou hru sestavil sám, mně se to zalíbilo a napadlo, že by mohl sestavit i lehčí verzi pro lidi, kteří nejsou úplně přírodovědci. V neděli měli hotové obě dva verze, v pondělí jsem založila transparentní účet a dohodli jsme se, že to rozšíříme na sociálních sítích a zkusíme, jaký to bude mít ohlas. Sdílení způsobilo, že o nás ví v podstatě celá republika. Kontaktovala mě i škola z Liberecka, která by se nápadem ráda inspirovala, kontakt máme i na školu na jižní Moravě. Myslím si, že si to bude žít vlastním životem,“ pokračuje ředitelka školy Petra Šišková.

„Únikovka je sice fajn, ale znamená to, že děti stále sedí u počítače. A my bychom je potřebovali dostat od počítačů. Připravili jsem šest tras na víkend, které si budou moct děti projít s rodiči. Jsou tam zábavné úkoly a doufáme, že i to pomůže, aby lidé přispěli,“ dodává ředitelka Petra Šišková.

Pomocí internetové hry se zatím na podporu zoologických zahrad vybralo před 40 tisíc korun.